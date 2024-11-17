20 Yaş Altı Milli Takımı Almanya Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

20 Yaş Altı Elit Lig'de 19 Kasım Salı günü İstanbul'da Almanya ile karşılaşacak olan 20 Yaş Altı Milli Takımı, müsabakanın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Soykan Başar yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanı, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Gönül de yakından takip etti. Isınma koşulları ve pas çalışmaları ile başlayan antrenman, taktik idmanla devam etti. Milliler, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Almanya Maçı Aday Kadrosu

20 Yaş Altı Milli Takımı'nın Almanya maçı aday kadrosu ise şu şekilde belirlendi:

Kaleci: Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Tyler Doğan (Holstein Kiel)

Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Tyler Doğan (Holstein Kiel) Defans: Efe Arda Koyuncu (Şanlıurfaspor), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Efe Sarıkaya (Grenoble), Emirhan Başyiğit (Net Global Sivasspor), Ali Turap Bülbül (Central Hospital Ümranyespor), Eren Tunalı (Bursaspor), Umut Erdem (Manisa FK), Bedirhan Çetin (Samsunspor), Mehmet Kaya (TS Dortmund)

Efe Arda Koyuncu (Şanlıurfaspor), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Efe Sarıkaya (Grenoble), Emirhan Başyiğit (Net Global Sivasspor), Ali Turap Bülbül (Central Hospital Ümranyespor), Eren Tunalı (Bursaspor), Umut Erdem (Manisa FK), Bedirhan Çetin (Samsunspor), Mehmet Kaya (TS Dortmund) Orta saha: Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK), Furkan Yöntem (Altınordu), Diren Dağdeviren (Hoffenheim), Arda Süne (FC Köln), Sami Satılmış (Altınordu), Dennis Kaygın (Rapid Wien), Enis Safin (LASK Amateure)

Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK), Furkan Yöntem (Altınordu), Diren Dağdeviren (Hoffenheim), Arda Süne (FC Köln), Sami Satılmış (Altınordu), Dennis Kaygın (Rapid Wien), Enis Safin (LASK Amateure) Forvet: Talha Sarıaslan (Bellona Kayserispor), Ali Habeşoğlu (Ayvalıkgücü Belediyespor), İlkan Sever (Altınordu), İzzet Çelik (Adana Demirspor), Halim Eroğlu (TSG Balingen)

Milliler, Almanya karşısında galibiyet hedefliyor ve hazırlıklarını kararlılıkla sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.