Denizli Fenerbahçeliler'de Kritik Zirve: Savaş Polat Sadettin Saran ile Görüştü

Mart'taki dernek seçimi ve yapılanma masada

Denizli Fenerbahçeliler Derneği Başkan Adayı Savaş Polat, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile İstanbul'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Ziyarette, Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Eren Ergen ve Dernek Müdürü Cem Yetiş de yer aldı. Toplantıda Mart ayında Denizli'de yapılacak dernek seçim süreci ve Denizli'deki Fenerbahçe yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Görüşme sırasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Polat, Denizli'deki Fenerbahçeli taraftarların beklentilerini, hedeflerini ve yeni dönem vizyonunu Başkan Saran'a aktardı. Polat, Denizli'de daha aktif, daha katılımcı ve Fenerbahçe değerlerini güçlü şekilde temsil eden bir yapılanma oluşturma hedeflerini detaylarıyla paylaştı.

Başkan Adayı Polat, seçim sürecinin şeffaf, katılımcı ve camiayı birleştirici bir anlayışla yürütüleceğini vurgulayarak, tüm Fenerbahçelileri ortak hedefler doğrultusunda kenetlenmeye davet etti.

Sadettin Saran ise Denizli'nin kulüp açısından stratejik ve önemli şehirlerden biri olduğunu belirterek, Denizli Fenerbahçe camiasını çok daha farklı ve güçlü bir seviyede görmek istediğini ifade etti. Başkan Saran, birlik, aidiyet ve kurumsal yapılaşmanın önemine dikkat çekti ve seçim sürecinin Denizli'de olumlu bir değişim ile yenilenme fırsatı sunduğunu söyledi.

Görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiği, iki tarafın da Mart ayındaki seçim sürecinin hem dernek hem de Fenerbahçe camiası için yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğine dair güçlü mesajlar verdiği bildirildi.

