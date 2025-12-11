DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
49,94 -0,23%
ALTIN
5.770,59 0,42%
BITCOIN
3.840.306,96 2,44%

Denizli Fenerbahçeliler'de Kritik Zirve: Savaş Polat Sadettin Saran ile Görüştü

Savaş Polat, Sadettin Saran ile İstanbul’da bir araya gelerek Mart’taki Denizli dernek seçimleri ve yapılanma konusunu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:14
Denizli Fenerbahçeliler'de Kritik Zirve: Savaş Polat Sadettin Saran ile Görüştü

Denizli Fenerbahçeliler'de Kritik Zirve: Savaş Polat Sadettin Saran ile Görüştü

Mart'taki dernek seçimi ve yapılanma masada

Denizli Fenerbahçeliler Derneği Başkan Adayı Savaş Polat, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile İstanbul'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Ziyarette, Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Eren Ergen ve Dernek Müdürü Cem Yetiş de yer aldı. Toplantıda Mart ayında Denizli'de yapılacak dernek seçim süreci ve Denizli'deki Fenerbahçe yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Görüşme sırasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Polat, Denizli'deki Fenerbahçeli taraftarların beklentilerini, hedeflerini ve yeni dönem vizyonunu Başkan Saran'a aktardı. Polat, Denizli'de daha aktif, daha katılımcı ve Fenerbahçe değerlerini güçlü şekilde temsil eden bir yapılanma oluşturma hedeflerini detaylarıyla paylaştı.

Başkan Adayı Polat, seçim sürecinin şeffaf, katılımcı ve camiayı birleştirici bir anlayışla yürütüleceğini vurgulayarak, tüm Fenerbahçelileri ortak hedefler doğrultusunda kenetlenmeye davet etti.

Sadettin Saran ise Denizli'nin kulüp açısından stratejik ve önemli şehirlerden biri olduğunu belirterek, Denizli Fenerbahçe camiasını çok daha farklı ve güçlü bir seviyede görmek istediğini ifade etti. Başkan Saran, birlik, aidiyet ve kurumsal yapılaşmanın önemine dikkat çekti ve seçim sürecinin Denizli'de olumlu bir değişim ile yenilenme fırsatı sunduğunu söyledi.

Görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiği, iki tarafın da Mart ayındaki seçim sürecinin hem dernek hem de Fenerbahçe camiası için yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğine dair güçlü mesajlar verdiği bildirildi.

DENİZLİ FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ BAŞKAN ADAYI SAVAŞ POLAT, FENERBAHÇE BAŞKANI SADETTİN SARAN İLE...

DENİZLİ FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ BAŞKAN ADAYI SAVAŞ POLAT, FENERBAHÇE BAŞKANI SADETTİN SARAN İLE BİR ARAYA GELDİ.

İLGİLİ HABERLER

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli Fenerbahçeliler'de Kritik Zirve: Savaş Polat Sadettin Saran ile Görüştü
2
Trendyol Süper Lig 16. Hafta: Program ve Öne Çıkan Maçlar
3
Ernest Muçi, Beşiktaş Derbisinde Trabzonspor'un Kozu
4
Yunus Akgün: "Monaco'dan Kazanıp Dönmek İstiyoruz"
5
Geleceğin Spor Yöneticileri İzmir’den Yetişecek: İEÜ ve Göztepe’den Ulusal Sertifika Programı
6
Eskişehir'de Öğrenci Yurtlarında 2025-2026 Sportif Faaliyetler Planlandı
7
Trabzonspor'da Batagov Müjdesi — RAMS Başakşehir Hazırlıkları

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027