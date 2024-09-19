2024-2025 Kadınlar Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley Başlıyor

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Heyecan Başlıyor

2024-2025 sezonu Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup maçları, yarın Bursa ve İzmir'de gerçekleştirilecek. Bu yılki organizasyon, voleybolseverler için büyük heyecan sunacak.

Bursa ve İzmir Grupları

Bursa'daki 1. Grup maçlarında Galatasaray Daikin, Sarıyer Belediyespor, Zerenspor mücadele ederken; 3. Grup'ta ise Aras Kargo, Beşiktaş, Keçiörengücü Belediyesi Sigorta Shop yer alıyor. İzmir’deki 2. Grup'ta ise Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor ve Nilüfer Belediyesi Eker mücadele edecek.

Direkt Çeyrek Finale Yükselen Takımlar

Bu turnuvada Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Türk Hava Yolları ve Kuzeyboru takımları doğrudan çeyrek finale yükselmeyi başardılar. Grup liderleri de adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Maç Programı

Grup maçlarının programı ise şöyle:

Yarın:

14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop - Beşiktaş (Cengiz Göllü)

16.00 Galatasaray Daikin - Zerenspor (Cengiz Göllü)

20.00 Nilüfer Belediyesi Eker - Aydın Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi)

14.00 - (Cengiz Göllü) 16.00 - (Cengiz Göllü) 20.00 - (Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi) 21 Eylül Cumartesi:

14.00 Sarıyer Belediyespor - Galatasaray Daikin (Cengiz Göllü)

16.30 Aras Kargo - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Cengiz Göllü)

19.00 Bahçelievler Belediyespor - Nilüfer Belediyesi Eker (Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi)

14.00 - (Cengiz Göllü) 16.30 - (Cengiz Göllü) 19.00 - (Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi) 22 Eylül Pazar:

13.00 Beşiktaş - Aras Kargo (Cengiz Göllü)

15.30 Zerenspor - Sarıyer Belediyespor (Cengiz Göllü)

18.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Bahçelievler Belediyespor (Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi)

Voleybolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmamak için hazırlıklarını yapmalı!