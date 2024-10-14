2024 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası'nda Madalyalar Dağıtıldı

2024 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası Antalya'da Gerçekleşti
2024 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Antalya'nın 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen bu önemli etkinlikte, toplam 311 sporcu kıyasıya bir mücadele verdi.
Madalya Sahipleri Açıklandı
Şampiyonada, farklı kategorilerde dereceye giren sporcuların isimleri ve madalya kazananlar şöyle sıralandı:
Klasik Yay Erkekler
- Altın: Berkay Akkoyun
- Gümüş: Mustafa Özdemir
- Bronz: Arda Ege Dönmezgüç
Klasik Yay Kadınlar
- Altın: Melissa Ahmed
- Gümüş: Sıla Özdemir
- Bronz: Elif Berra Gökkır
Makaralı Yay Erkekler
- Altın: Yağız Sezgin
- Gümüş: Batuhan Akçaoğlu
- Bronz: Emircan Haney
Makaralı Yay Kadınlar
- Altın: Yeşim Bostan Uçar
- Gümüş: Songül Lök
- Bronz: Begüm Yuva
Takım Kategorileri
Klasik Yay Erkek Takım
- Altın: Berkay Akkoyun, Ali Aydın, Toprak Türker
- Gümüş: Efe Karar, Efe Gürkan Maraş, Ulaş Berkim Tümer
- Bronz: Burak Çayırhan, Yunus Emre İspir, Faruk Topuz
Klasik Yay Kadın Takım
- Altın: Melissa Ahmed, Alçin Duru Akboğa, Aslı Er
- Gümüş: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Nisanur Pınar
- Bronz: Elif Naz Akış, Gökçe Ersoy, Sıla Özdemir
Makaralı Yay Erkek Takım
- Altın: Batuhan Akçaoğlu, Mustafa Veysel Ekinci, Ahmet Can Yolaç
- Gümüş: Kemal Özkan, Kerem Özkan, Yağız Sezgin
- Bronz: Gökay Altıntaş, Eren Kırca, Eymen Yeşilyurt
Makaralı Yay Kadın Takım
- Altın: Ayşenur Fenerci, Efdal Hatice Köse, Emine Rabia Oğuz
- Gümüş: Maram Yaser Ahmed Abdo Noaman, Şeyma Gülbin Özen, İrem Şanel
- Bronz: Hazal Burun, Ecesu Demircan, Songül Lök
Makaralı Yay Karışık Takım
- Altın: Hazal Burun, Emircan Haney
- Gümüş: Defne Çakmak, Şahin Su
- Bronz: Akgül Akçaoğlu, Batuhan Akçaoğlu
Şampiyona, sporcuların gösterdikleri üstün performans ve mücadele ruhuyla hafızalarda kalacak. Madalya kazanan tüm sporcuları tebrik ediyoruz.