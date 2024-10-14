2024 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası'nda Madalyalar Dağıtıldı

2024 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası Antalya'da Gerçekleşti

2024 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Antalya'nın 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen bu önemli etkinlikte, toplam 311 sporcu kıyasıya bir mücadele verdi.

Madalya Sahipleri Açıklandı

Şampiyonada, farklı kategorilerde dereceye giren sporcuların isimleri ve madalya kazananlar şöyle sıralandı:

Klasik Yay Erkekler

Altın: Berkay Akkoyun

Berkay Akkoyun Gümüş: Mustafa Özdemir

Mustafa Özdemir Bronz: Arda Ege Dönmezgüç

Klasik Yay Kadınlar

Altın: Melissa Ahmed

Melissa Ahmed Gümüş: Sıla Özdemir

Sıla Özdemir Bronz: Elif Berra Gökkır

Makaralı Yay Erkekler

Altın: Yağız Sezgin

Yağız Sezgin Gümüş: Batuhan Akçaoğlu

Batuhan Akçaoğlu Bronz: Emircan Haney

Makaralı Yay Kadınlar

Altın: Yeşim Bostan Uçar

Yeşim Bostan Uçar Gümüş: Songül Lök

Songül Lök Bronz: Begüm Yuva

Takım Kategorileri

Klasik Yay Erkek Takım

Altın: Berkay Akkoyun, Ali Aydın, Toprak Türker

Berkay Akkoyun, Ali Aydın, Toprak Türker Gümüş: Efe Karar, Efe Gürkan Maraş, Ulaş Berkim Tümer

Efe Karar, Efe Gürkan Maraş, Ulaş Berkim Tümer Bronz: Burak Çayırhan, Yunus Emre İspir, Faruk Topuz

Klasik Yay Kadın Takım

Altın: Melissa Ahmed, Alçin Duru Akboğa, Aslı Er

Melissa Ahmed, Alçin Duru Akboğa, Aslı Er Gümüş: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Nisanur Pınar

Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Nisanur Pınar Bronz: Elif Naz Akış, Gökçe Ersoy, Sıla Özdemir

Makaralı Yay Erkek Takım

Altın: Batuhan Akçaoğlu, Mustafa Veysel Ekinci, Ahmet Can Yolaç

Batuhan Akçaoğlu, Mustafa Veysel Ekinci, Ahmet Can Yolaç Gümüş: Kemal Özkan, Kerem Özkan, Yağız Sezgin

Kemal Özkan, Kerem Özkan, Yağız Sezgin Bronz: Gökay Altıntaş, Eren Kırca, Eymen Yeşilyurt

Makaralı Yay Kadın Takım

Altın: Ayşenur Fenerci, Efdal Hatice Köse, Emine Rabia Oğuz

Ayşenur Fenerci, Efdal Hatice Köse, Emine Rabia Oğuz Gümüş: Maram Yaser Ahmed Abdo Noaman, Şeyma Gülbin Özen, İrem Şanel

Maram Yaser Ahmed Abdo Noaman, Şeyma Gülbin Özen, İrem Şanel Bronz: Hazal Burun, Ecesu Demircan, Songül Lök

Makaralı Yay Karışık Takım

Altın: Hazal Burun, Emircan Haney

Hazal Burun, Emircan Haney Gümüş: Defne Çakmak, Şahin Su

Defne Çakmak, Şahin Su Bronz: Akgül Akçaoğlu, Batuhan Akçaoğlu

Şampiyona, sporcuların gösterdikleri üstün performans ve mücadele ruhuyla hafızalarda kalacak. Madalya kazanan tüm sporcuları tebrik ediyoruz.