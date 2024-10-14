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2024 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası'nda Madalyalar Dağıtıldı

Antalya'da düzenlenen 2024 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, 311 sporcunun katılımıyla gerçekleşti ve madalyalar sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 21:56
2024 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası'nda Madalyalar Dağıtıldı

2024 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası Antalya'da Gerçekleşti

2024 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Antalya'nın 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen bu önemli etkinlikte, toplam 311 sporcu kıyasıya bir mücadele verdi.

Madalya Sahipleri Açıklandı

Şampiyonada, farklı kategorilerde dereceye giren sporcuların isimleri ve madalya kazananlar şöyle sıralandı:

Klasik Yay Erkekler

  • Altın: Berkay Akkoyun
  • Gümüş: Mustafa Özdemir
  • Bronz: Arda Ege Dönmezgüç

Klasik Yay Kadınlar

  • Altın: Melissa Ahmed
  • Gümüş: Sıla Özdemir
  • Bronz: Elif Berra Gökkır

Makaralı Yay Erkekler

  • Altın: Yağız Sezgin
  • Gümüş: Batuhan Akçaoğlu
  • Bronz: Emircan Haney

Makaralı Yay Kadınlar

  • Altın: Yeşim Bostan Uçar
  • Gümüş: Songül Lök
  • Bronz: Begüm Yuva

Takım Kategorileri

Klasik Yay Erkek Takım

  • Altın: Berkay Akkoyun, Ali Aydın, Toprak Türker
  • Gümüş: Efe Karar, Efe Gürkan Maraş, Ulaş Berkim Tümer
  • Bronz: Burak Çayırhan, Yunus Emre İspir, Faruk Topuz

Klasik Yay Kadın Takım

  • Altın: Melissa Ahmed, Alçin Duru Akboğa, Aslı Er
  • Gümüş: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Nisanur Pınar
  • Bronz: Elif Naz Akış, Gökçe Ersoy, Sıla Özdemir

Makaralı Yay Erkek Takım

  • Altın: Batuhan Akçaoğlu, Mustafa Veysel Ekinci, Ahmet Can Yolaç
  • Gümüş: Kemal Özkan, Kerem Özkan, Yağız Sezgin
  • Bronz: Gökay Altıntaş, Eren Kırca, Eymen Yeşilyurt

Makaralı Yay Kadın Takım

  • Altın: Ayşenur Fenerci, Efdal Hatice Köse, Emine Rabia Oğuz
  • Gümüş: Maram Yaser Ahmed Abdo Noaman, Şeyma Gülbin Özen, İrem Şanel
  • Bronz: Hazal Burun, Ecesu Demircan, Songül Lök

Makaralı Yay Karışık Takım

  • Altın: Hazal Burun, Emircan Haney
  • Gümüş: Defne Çakmak, Şahin Su
  • Bronz: Akgül Akçaoğlu, Batuhan Akçaoğlu

Şampiyona, sporcuların gösterdikleri üstün performans ve mücadele ruhuyla hafızalarda kalacak. Madalya kazanan tüm sporcuları tebrik ediyoruz.

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