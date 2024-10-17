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2024 Dünya Superbike Şampiyonası Finali İspanya'da

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da şampiyonluk mücadelesi verecek. Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü de sezonun son yarışında yarışacak.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:31
2024 Dünya Superbike Şampiyonası Finali İspanya'da

2024 Dünya Superbike Şampiyonası İspanya'da Son Bulacak

Milli motosikletçilerimiz, İspanya'nın Circuito de Jerez Pisti'nde bu hafta sonu düzenlenecek olan 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ve son ayağında ter dökecek.

Toprak Razgatlıoğlu'nun Şampiyonluk Günü

Toprak Razgatlıoğlu, Jerez pistinde cumartesi günü 19 Ekim'de TSİ 12.00'de sıralama turlarına katılacak ve aynı gün saat 15.00'te ilk yarışta pistte olacak. Eğer Toprak, en yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega ile puan farkını 37 ve üzerine çıkartabilirse, 2024 Dünya Şampiyonluğunu ilan edecek.

Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü de Jerez'de

Diğer bir milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, yeni takımı Yamaha Tayland ile, Can Öncü ise Kawasaki Puccetti takımıyla Jerez'de mücadele edecek. İki isim, 19 Ekim Cumartesi günü TSİ 16.15'te birinci yarışta ve 20 Ekim Pazar günü TSİ 16.30'da sezonun son ana yarışında pistteki yerlerini alacaklar.

Serbest Antrenman ve Superpole Yarışı

Toprak Razgatlıoğlu, 18 Ekim'de BMW fabrika takımıyla serbest antrenmanlara katılacak. Jerez'de 20 Ekim Pazar günü yine saat 12.00'de Superpole yarışında da performans sergileyecek.

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