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BG Grup 4 Eylül Stadı, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamlıyor

BG Grup 4 Eylül Stadı, 8 Aralık'ta oynanacak Galatasaray maçı öncesi yoğun hazırlık sürecinde.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 14:48
BG Grup 4 Eylül Stadı, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamlıyor

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda Yoğun Hazırlıklar Sürüyor

Net Global Sivasspor ile Galatasaray arasında 8 Aralık'ta gerçekleşecek mücadeleye sayılı günler kala, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, çarşamba günü Sivas’ta meydana gelen kar yağışının ardından stadyumda uygulanan yoğun çalışmalara dikkat çekildi.

Saha ve Tribünlerde Kapsamlı Çalışmalar

Kar yağışının sona ermesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte, stadyumda önemli bakımlar gerçekleştirilmektedir. Açıklamada, saha zemininin futbol oynamaya elverişli hale getirilmesi için çimlerin bakımı yapıldığı vurgulandı. Ayrıca, saha ısıtma sistemi ile zeminin sıcaklık değerlerinin 14 ile 18 derece arasında tutulduğu belirtildi. Bu uygulamayla birlikte çimlerin sağlıklı bir şekilde kalması hedefleniyor.

Hava Durumu ve Taraftar Daveti

İlgili meteorolojik veriler doğrultusunda, maçın başlama saatinde Sivas’ta havanın parçalı bulutlu olması ve sıcaklığın 4 derece olarak ölçülmesi bekleniyor. Kulüp, tüm taraftarları mücadeleye gelerek takımlarını desteklemeye davet ediyor.

Net Global Sivasspor ile Galatasaray, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00’da BG Grup 4 Eylül Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Net Global Sivasspor ile Galatasaray arasında, 8 Aralık'ta oynanacak mücadele öncesinde BG Grup 4...

Net Global Sivasspor ile Galatasaray arasında, 8 Aralık'ta oynanacak mücadele öncesinde BG Grup 4 Eylül Stadı'nda hazırlıklar sürdü.

Net Global Sivasspor ile Galatasaray arasında, 8 Aralık'ta oynanacak mücadele öncesinde BG Grup 4...

Net Global Sivasspor ile Galatasaray arasında, 8 Aralık'ta oynanacak mücadele öncesinde BG Grup 4 Eylül Stadı'nda hazırlıklar sürdü.

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