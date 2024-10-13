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2024 Extreme Kupası Kahramankazan'da Coşkuyla Gerçekleşti

Kahramankazan'da düzenlenen 2024 Extreme Kupası'nın 3. ayağında heyecan dolu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 21:33
2024 Extreme Kupası Kahramankazan'da Coşkuyla Gerçekleşti

2024 Extreme Kupası'nın 3. Ayağı TOSFED Tarafından Kahramankazan'da Düzenlendi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilen 2024 Extreme Kupasının 3. ayak yarışları, Kahramankazan'da gerçekleştirildi. Dağyaka Mahallesi'ndeki off-road alanında düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü.

Yoğun Katılım ve Zorlu Parkurlar

Yarışlara TR1 Kategorisinde 6, TR2 Kategorisinde ise 8 araç ile toplamda 28 sporcu katıldı. Yarışlar, "Narinler Yaşasın" etabıyla başladı ve devamında "Atam İzindeyiz" etabı ile sürdürüldü. Katılımcı aileler, yazdan kalma güzel havanın tadını çıkarırken off-road heyecanını da yaşadılar.

Etaplarda Zorluklar ve Engeller

Her araç, parkur boyunca toplam 14 kapıdan geçerek zorlu etabı tamamlamaya çalıştı. Özellikle 3 numaralı kapıda bulunan çamur havuzu, birçok aracın yarış dışı kalmasına sebep oldu. Su dolu çamurları ve zorlu tepeleri geçemeyen bazı araçlar, kendi imkanlarıyla engelleri aşmaya çabaladı.

Dereceye Giren Sporcular

TR1 Kategorisi:

  • 1. Can Özkurt – Seyfullah Tahir
  • 2. Uğur Kabal – Mesut Karaaslan
  • 3. Ahmet Kurt – İbrahim Ateş

TR2 Kategorisi:

  • 1. Oğuz Kağan Öztürk – Gökhan Yalçın
  • 2. Cihan Çelikten – Adem Yılmaz
  • 3. Atilla Çakır – Şenal Coşkun

Can Özkurt'tan Yarış Yorumları

TR1 Kategorisi birincisi Can Özkurt, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Zorlu parkurları aşarak birinci olduk. Güzel bir yarış deneyimi oldu; hem zorlandık hem de eğlendik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme...

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın 3. ayak yarışları Kahramankazan'da yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme...

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın 3. ayak yarışları Kahramankazan'da yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme...

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın 3. ayak yarışları Kahramankazan'da yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme...

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın 3. ayak yarışları Kahramankazan'da yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme...

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın 3. ayak yarışları Kahramankazan'da yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme...

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın 3. ayak yarışları Kahramankazan'da yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme...

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın 3. ayak yarışları Kahramankazan'da yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme...

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın 3. ayak yarışları Kahramankazan'da yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme...

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın 3. ayak yarışları Kahramankazan'da yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme...

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın 3. ayak yarışları Kahramankazan'da yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme...

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın 3. ayak yarışları Kahramankazan'da yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme...

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın 3. ayak yarışları Kahramankazan'da yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme...

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın 3. ayak yarışları Kahramankazan'da yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme...

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın 3. ayak yarışları Kahramankazan'da yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme...

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın 3. ayak yarışları Kahramankazan'da yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme...

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın 3. ayak yarışları Kahramankazan'da yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme...

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın 3. ayak yarışları Kahramankazan'da yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme...

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın 3. ayak yarışları Kahramankazan'da yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme...

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın 3. ayak yarışları Kahramankazan'da yapıldı.

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