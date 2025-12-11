DOLAR
42,6 0%
EURO
50,15 -0,69%
ALTIN
5.834,34 -0,68%
BITCOIN
3.829.979,7 2,69%

İsmail Çağlar Bayırcı: Kütahyaspor’un Başarısı Gölgelemez — Bahis Soruşturmasına Yanıt

AK Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, 13 futbolcunun müsabakalardan menine rağmen Kütahyaspor'un kararlı mücadeleyi sürdürdüğünü vurguladı; taraftarlara destek çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 18:25
İsmail Çağlar Bayırcı: Kütahyaspor’un Başarısı Gölgelemez — Bahis Soruşturmasına Yanıt

İsmail Çağlar Bayırcı: Kütahyaspor’un Başarısı Gölgelemez — Bahis Soruşturmasına Yanıt

Milletvekili Bayırcı’dan algı uyarısı ve taraftara çağrı

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında Kütahyaspor'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bayırcı, soruşturma sonucu 6’sı ilk 11 oyuncusu olmak üzere toplam 13 futbolcunun müsabakalardan men edilmesine rağmen takımın sahaya kararlı biçimde çıktığını vurguladı.

Bayırcı, bazı çevrelerin ortaya koyduğu "Kütahyaspor korunup kollanıyor algısı" iddialarına tepki göstererek, "Son dönemlerde Kütahyaspor korunup kollanıyor algısı yapanlara bu durumu hatırlatmak isterim" sözleriyle bu algıyı reddetti. İşlerin bahanelere sığınmadan yürüdüğünü belirtti.

Milletvekili, taraftarlara seslenerek "Bu süreçte tüm taraftarlarımızı kalan maçlarda stadı doldurarak takımımıza destek olmaya davet ediyorum." dedi ve takımın sahadaki mücadelesine dikkat çekti.

Açıklamasını "Kütahyaspor’umuzu 2. Lig’e çıkaracağız" ifadeleriyle noktalayan Bayırcı, kulübün hedeflerine olan inancını yineledi.

İSMAİL ÇAĞLAR BAYIRCI

İSMAİL ÇAĞLAR BAYIRCI

İLGİLİ HABERLER

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Loide Augusto: Teknik Direktör Değişikliği Çaykur Rizespor'a Yeni Oksijen
2
Yıldırım'dan Bükreş'te Kyokushin Zaferi: 3 Madalya
3
Artistik Cimnastik Balkan Şampiyonları Kabakcı’yı Ziyaret Etti
4
Didim Belediyespor, Gaziemir'e 3-0'lık Galibiyetle Deplasmandan Döndü
5
Samsunspor AEK maçı hazırlıklarını tamamladı
6
Eskişehir'de 'Okul Sporları Gençler İl Birinciliği Yüzme' Müsabakaları Sürüyor
7
Serdal Adalı: "Yabancı VAR ile 2. yarıya başlamak istiyoruz"

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?