İsmail Çağlar Bayırcı: Kütahyaspor’un Başarısı Gölgelemez — Bahis Soruşturmasına Yanıt

Milletvekili Bayırcı’dan algı uyarısı ve taraftara çağrı

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında Kütahyaspor'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bayırcı, soruşturma sonucu 6’sı ilk 11 oyuncusu olmak üzere toplam 13 futbolcunun müsabakalardan men edilmesine rağmen takımın sahaya kararlı biçimde çıktığını vurguladı.

Bayırcı, bazı çevrelerin ortaya koyduğu "Kütahyaspor korunup kollanıyor algısı" iddialarına tepki göstererek, "Son dönemlerde Kütahyaspor korunup kollanıyor algısı yapanlara bu durumu hatırlatmak isterim" sözleriyle bu algıyı reddetti. İşlerin bahanelere sığınmadan yürüdüğünü belirtti.

Milletvekili, taraftarlara seslenerek "Bu süreçte tüm taraftarlarımızı kalan maçlarda stadı doldurarak takımımıza destek olmaya davet ediyorum." dedi ve takımın sahadaki mücadelesine dikkat çekti.

Açıklamasını "Kütahyaspor’umuzu 2. Lig’e çıkaracağız" ifadeleriyle noktalayan Bayırcı, kulübün hedeflerine olan inancını yineledi.

İSMAİL ÇAĞLAR BAYIRCI