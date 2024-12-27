2024 Ocak Sporu: Türkiye İlk Madalyasını Kazandı, Futbol Efsaneleri Hayatını Kaybetti

2024 Ocak Ayında Sporda Yaşanan Önemli Gelişmeler

Milli sürat patenci Muhammed Bozdağ, 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda elde ettiği 2.'lik ile Türkiye'ye Kış Gençlik Olimpiyatları tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı.

Yarışın ikinci gününde yapılan kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metre finalinde, Muhammed Bozdağ, 1:26.349'luk derecesiyle Çinli Zhang Xinzhe'yi geride bırakarak gümüş madalya elde etti.

Türk eskrimi de önemli bir başarıya imza atarak, milli sporcu Nisanur Erbil, Tunus'taki Kılıç Grand Prix'sinde finale yükseldi. Finalde İspanyol Lucia Martin-Portugues'e 15-5 yenilen Nisanur, bu organizasyondaki ilk madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.

Futbolda Duygu Dolu Bir Ay

2024 yılının Ocak ayında futbol dünyasında iki önemli kayıp yaşandı. Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer 78 yaşında ve Brezilyalı Mario Zagallo 92 yaşında hayatını kaybetti. Beckenbauer, 1974'te futbolcu olarak, 1990'da ise teknik direktör olarak FIFA Dünya Kupası'nı kazanan ilk isim olurken, Zagallo, Brezilya Milli Takımı ile toplamda 4 kez Dünya Kupası şampiyonu oldu.

Basketbolda Tarihi Performanslar

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yıldızı Luka Doncic, Atlanta Hawks karşısında 73 sayılık performansıyla tarihe geçti ve en fazla sayı atan oyuncular listesinde 4. sıraya yerleşti.

Öte yandan, Sacha Boey, Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon avro karşılığında transfer olarak Süper Lig tarihinden yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu oldu.

Ocak Ayı Takvimine Göz Atalım

2 Ocak: Rafael Nadal sakatlıktan döndü ve Dominic Thiem'i yendi.

3 Ocak: Fransa Süper Kupa'da PSG, Toulouse'u 2-0 mağlup etti.

5 Ocak: Oscar Pistorius şartlı tahliye oldu, Fenerbahçe kupayı kazandı.

6 Ocak: Zagallo hayatını kaybetti, Arda Güler Real Madrid'de sahaya çıktı.

7 Ocak: Fernando Santos, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu.

8 Ocak: Beckenbauer hayatını kaybetti.

11 Ocak: TFF, yabancı oyuncu sayısını 12'ye düşürecek.

atu 27 Ocak: Aryna Sabalenka, Avustralya Açık'ta şampiyon oldu.

28 Ocak: Sacha Boey, rekor transfer yaptı.

29 Ocak: Fransa, Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası'nı kazandı.

2024 yılı, sporda unutulmaz anlar ve kayıplarla dolu bir başlangıç yaptı.