2024 Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası Trabzon'da Başlıyor

2024 Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası Trabzon'da Gerçekleşecek

2024 yılı için planlanan Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 5. ayağı, Trabzon'da yapılacak. Organizasyon, Trabzon Offroad Spor Kulübü (TROFF) tarafından yürütülecek ve bu etkinlik, Trabzon Valiliği, Spor Toto, ICRYPEX, Petlas, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşecek.

Tarih ve Yer Bilgileri

Yarış, 18-20 Ekim tarihleri arasında Akçaabat'ta düzenlenecek. Start seremonisi ise Akçaabat Belediyesi önünde 18 Ekim Cuma günü saat 11.30'da gerçekleştirilecek.

Katılımcılar ve Yarış Etapları

Organizasyona 23 araç ve toplamda 46 sporcu katılacak. 19 Ekim Cumartesi günü, sporcuların zorlu parkuru 4 kez geçeceği Acısu Balıklı Yaylası'ndaki dayanıklılık etabı, saat 10.00'da başlayacak. 20 Ekim Pazar günü ise yarış, saat 10.30'dan itibaren Yaylacık sahilinde seyirci etabıyla devam edecek. Yarışmanın finali ise saat 16.30'da düzenlenecek olan ödül töreniyle sona erecek.

Offroad tutkunları için büyük bir heyecan unsuru olan bu organizasyon, bölge halkını da bir araya getirecek.