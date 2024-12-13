UEFA Avrupa Ligi: Bodo/Glimt 2 - Beşiktaş 1 (İlk Yarı Sonucu)

UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt - Beşiktaş Maçının İlk Yarısı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İlk Yarının Önemli Anları

Maçın başlama düdüğünün ardından, 11. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahasına yükselttiği topa Emirhan Topçu kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

17. dakikada Onur Bulut, ceza sahası dışının sağ çaprazından şutunu çekti fakat top yandan dışarı çıktı.

21. dakikada Beşiktaş, ilk golünü atarak 1-0 öne geçti. Zaynutdinov'un soldan ortasında, arka direkte Gedson Fernandes kafayla topu ağlara gönderdi.

Devam eden dakikalarda Beşiktaş, 26. dakikada bir diğer gol fırsatını yakaladı. Orta sahadan hızla ilerleyen Rafa Silva, sol çaprazdan ceza sahasına girdi fakat kalecinin üzerinden aşırttığı top, savunma oyuncuları tarafından son anda kornere gönderildi.

37. dakikada ev sahibi Bodo/Glimt, skoru 1-1'e getirdi. Ersin Destanoğlu'nun kullandığı topu kapan Bjorkan, soldan ceza sahasına girerek içeri çevirdi. Savunmaya takılan ve uzaklaştırılamayan topu önünde bulan Zinckernagel, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

44. dakikada Bodo/Glimt, 2-1 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahasında seken topu arka direkte Bjortuft tamamlayarak skoru belirledi.

Norveç ekibi, maçın ilk yarısını 2-1 önde kapatmayı başardı.