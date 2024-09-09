2024 Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul'da Renkli Anlara Sahne Oldu

2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın Üçüncü Ayağı

2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları, İstanbul Park'ta heyecan dolu anlarla gerçekleştirildi.

TOSFED'den Duyuru

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) yaptığı açıklamaya göre, bu yılki yarışlarda Super ve Maxi Grup kategorilerinde toplamda 18 sporcu yarıştı.

Super Grup Yarışlarının Sonuçları

Super Grup'ta gerçekleştirilen iki yarışta, Berkay Akça birinci olarak öne çıkarken, Metin Çalışkan ikincilik elde etti. Birincil yarışta Ozan Süzgün ve ikinci yarışta Azizhan Kaya ise üçüncü sırayı aldı.

Maxi Grup'ta Mücadele

Maxi Grup'taki iki yarışta ise Zekai Özen birinciliği ile dikkat çekerken, ilk yarışta Ömer Şamlı ikinciliği, Sinan Çiftçi de üçüncülüğü elde etti. İkinci yarışta ise Sinan Çiftçi tekrar ikincilik, Gökhan Kellecioğlu da üçüncülük kazandı.

Takımlar Kategorisinde Liderlik

Yarışlar süresince takımlar kategorisinde liderliği Texaco Team AMS elde etti.

Ödül Töreni

Sporculara ödüllerini İstanbul Formula 1 Pisti'nin yeni işletmecisi Lale Cander, Tuzla Belediyesi Meclis Başkan Vekili Gökhan Can, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy ve TOSFED Başkan Yardımcısı Osman Geylan takdim etti.