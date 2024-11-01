2024 Türkiye Ralli Şampiyonası İstanbul'da Sonlanıyor

2024 Türkiye Ralli Şampiyonası İstanbul'da Tamamlanıyor

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son ayağı olan Orhan Yüce İstanbul Rallisi, 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 54 ekibin katılımıyla totalde 301,3 kilometrelik bir parkurda gerçekleşecek olan 44. İstanbul Rallisi ile 2024 sezonu sona ermiş olacak.

Etaplar ve Yarışmanın Detayları

Mücadelenin ilk günü, Göçbeyli ve Orhan Yüce adını taşıyan Ballıca etaplarının ikişer kez geçilmesiyle başlayacaktır. 3 Kasım Pazar günü, ekipler Oruçoğlu ve Esenceli etaplarını yine ikişer kez tamamlayacaktır. Yarışmanın finali, saat 16.05'ten itibaren servis alanında düzenlenecek finiş podyumunda gerçekleşecek ödül töreni ile sona erecek.