2024'ün En İyi Futbolcusu Tartışmasında Rodri ve Vinicius Junior Öne Çıkıyor

DOSYA HABER - Dünya futbolunda 2024'ün en iyi oyuncusu seçimi, son yılların en çalkantılı tartışmalarından birine ev sahipliği yapıyor. Uzun yıllar boyunca Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi'nin egemenliğinde kalan Altın Top Ödülü, 2024 yılı itibarıyla futbolseverleri kararsız bırakmış durumda.

Bu yılki oylamada, Manchester City'den Rodri ile Real Madrid'den Vinicius Junior arasında büyük bir çekişme yaşanıyor. Üst üste gelen tartışmaların ardından Rodri'nin ödülü az bir farkla kazanması, oylama sisteminin eleştirilmesine yol açtı. Öte yandan, Real Madrid'in Paris'teki törende yer almaması, gerginlikleri daha da artırdı.

Vinicius Junior'un Başarısı

Altın Top oylamasında hayal kırıklığı yaşayan Vinicius Junior, 2024 FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü kazanarak zafere ulaştı. Real Madrid formasıyla kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, LaLiga, İspanya Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferleriyle dikkat çeken Vinicius, 2023-24 sezonunun en iyi oyuncusu seçilmesiyle de öne çıktı.

Brezilyalı futbolcu, takımı Borussia Dortmund'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde bir gol kaydederken, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya karşı hat-trick yaparak performansını taçlandırdı. Geçen sezon 39 maçta 24 gol, 11 asist ve son iki ayda 21 karşılaşmada 14 gol, 10 asistlik bir başarıya imza attı.

Rodri'nin Yetenekleri

Rodri, Manchester City'nin Altın Top sahibi oyuncusu olarak 2024 yılına damga vurdu. Geçen sezon 50 maçta 9 gol ve 14 asistle oynayan İspanyol oyuncu, takımıyla Premier Lig şampiyonluğunu kazanmanın yanı sıra İspanya Milli Takımı ile EURO 2024'te zafer elde ederek turnuvanın en değerli oyuncusu unvanını aldı.

Ancak bu sezon yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle şanssız bir başlangıç yaptı. Rodri, sahalardan uzak kalması nedeniyle performansını sürdüremiyor.

Bellingham ve Yamal'ın Yükselişi

Jude Bellingham, hem Altın Top oylamasında hem de FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu seçiminde üçüncü sırayı alarak dikkat çekti. Real Madrid'in geçen sezonki başarısında kilit rol oynayan 21 yaşındaki İngiliz futbolcu, 42 maçta 23 gol, 13 asistlik bir performans sergileyerek geleceğin yıldızı adaylarından biri olduğunu gösterdi.

Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal ise, EURO 2024'teki performansıyla adından söz ettirdi. 17 yaşındaki futbolcu, turnuvayı bir gol ve 4 asistle tamamlayarak en iyi genç oyuncu seçildi. Barcelona'da bu sezona da hızlı başlayan Yamal, 21 maçta 6 gol ve 12 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Erling Haaland, Toni Kroos, Cole Palmer, Jamal Musiala, Harry Kane, Robert Lewandowski, Muhammed Salah, Kylian Mbappe, Phil Foden, Florian Wirtz, Lautaro Martinez, Nico Williams, Dani Carvajal ve Viktor Gyökeres gibi diğer yıldız isimler de, yıl boyunca sergiledikleri performanslarla futbol dünyasında konuşulmaya devam ediyor.