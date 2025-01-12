2025 Dakar Rallisi'nde 7. Etap Kazananları Belli Oldu

2025 Dakar Rallisi'nin 7. Etap Sonuçları Açıklandı

2025 Dakar Rallisi'nin 7. etabını, otomobil kategorisinde Brezilyalı Lucas Moraes, motosiklet sınıfında ise Avustralyalı Daniel Sanders kazandı. Suudi Arabistan'da düzenlenen 47. Dakar Rallisi'nin 7. etabı, Al Duwadimi kentindeki 419 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.

Otomobil Kategorisinde İlk Galibiyet

Otomobil sınıfında Toyota Gazoo ekibinden Lucas Moraes, 4 saat 1 dakika 49 saniyelik zamanı ile en iyi performansı göstererek rallideki ilk etap galibiyetini elde etti. İsveçli Mattias Ekström (Ford M-Sport) 7 dakika 41 saniye farkla ikinci, ABD’li Mitchell Guthrie (Ford M-Sport) ise liderin 9 dakika 28 saniye gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Genel Sıralamada Henk Lategan Fark Yaratıyor

Genel klasmanda Güney Afrikalı Henk Lategan (Toyota Gazoo), 37 saat 13 dakika 8 saniye ile Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi (Overdrive) üzerinde 21 saniyelik bir avantaj elde ederek ilk sırada yer alıyor.

Motosiklet Kategorisinde Sanders'tan 5. Galibiyet

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM ekibinden Daniel Sanders, 4 saat 10 dakika 33 saniye ile rakiplerini geride bırakarak 5. etap galibiyetine ulaştı. Avustralyalı sürücüyü, İspanyol Edgar Canet (Red Bull KTM) 3 dakika 36 saniye farkla takip eden ikinciliğe yerleşti. İspanyol Tosha Schareina (Monster Energy Honda) ise 3 dakika 47 saniye geride kaldı.

Genel Klasmanda Sanders Rüzgarı

Sanders, genel klasmanda 39 saat 29 dakika 22 saniyelik süresiyle Schareina'nın 15 dakika 33 saniye önünde zirvedeki yerini korumakta.

Bir Sonraki Etap

Dakar Rallisi'nin 8. etabı, Al Duwadimi ile Riyad kentleri arasındaki 487 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 2025 Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Shubaytah kentinde son bulacak.