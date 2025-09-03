DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
47,96 0,03%
ALTIN
4.674,14 0,02%
BITCOIN
4.562.031,02 0,52%

2025 Dünya Boks Şampiyonası Liverpool'da Başlıyor — IOC Onaylı, Olimpiyat Puanı

2025 Dünya Boks Şampiyonası yarın Liverpool'da başlayacak. 65+ ülke, 550+ boksör katılıyor; turnuva IOC onaylı ve Los Angeles 2028 için puan verecek.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 09:21
2025 Dünya Boks Şampiyonası Liverpool'da Başlıyor — IOC Onaylı, Olimpiyat Puanı

2025 Dünya Boks Şampiyonası Liverpool'da Başlıyor

Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından da tanınan 2025 Dünya Boks Şampiyonası, yarın İngiltere'de başlayacak.

Turnuva, Liverpool kentindeki M&S Bank Arena'da yapılacak ve 65'in üzerinde ülke ile 550'den fazla boksör'ün katılımıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin Kadroları

Kadınlar: Ayşe Çağırır (48 kilo), Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Hatice Akbaş (54 kilo), Esra Yıldız Kahraman (57 kilo), Gizem Özer (60 kilo), Busenaz Sürmeneli (65 kilo), Sema Çalışkan (70 kilo), Büşra Işıldar (75 kilo), Elif Güneri (80 kilo), Şeyma Düztaş (+80 kilo)

Erkekler: Samet Gümüş (50 kilo), Tolga Kaya (55 kilo), Mehmethan Çınar (60 kilo), Ahmet Pekel (65 kilo), Necat Ekinci (70 kilo), Sultan Osmanlı (75 kilo), Kaan Aykutsun (80 kilo), Samet Ersoy (85 kilo), Emrah Yaşar (90 kilo), Mücahit İlyas (+90 kilo)

Tarihler ve Öne Çıkanlar

Liverpool'daki turnuva, boks tarihinde ilk kez kadın ve erkek sporcuların aynı dünya şampiyonasında ringe çıkacağı organizasyon özelliğini taşıyor. Toplam 20 farklı sıklette (10 kadın, 10 erkek) madalyalar sahiplerini bulacak.

IOC tarafından resmen tanınan şampiyona, aynı zamanda Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puanlar kazandıracak. Organizasyon, 14 Eylül'de yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 Dünya Boks Şampiyonası Liverpool'da Başlıyor — IOC Onaylı, Olimpiyat Puanı
2
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'ne Gürcistan Deplasmanında Başlıyor
3
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD ile Dünya Şampiyonası Çeyrek Finalinde
4
PFDK'den Sincan Belediyesi Ankaraspor - Ülkea Nazilli Belediyespor Maçı İçin Hak Mahrumiyeti Cezaları
5
Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı 2 Yıllığına Kadrosuna Kattı
6
Beşiktaş Transfer: Vaclav Cerny 3+1 Yıllık İmzayı Attı
7
QNB İstanbul Challenger-TED Open Basın Toplantısı İstanbul'da Yapıldı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter