2025 Dünya Boks Şampiyonası Liverpool'da Başlıyor — IOC Onaylı, Olimpiyat Puanı

2025 Dünya Boks Şampiyonası Liverpool'da Başlıyor

Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından da tanınan 2025 Dünya Boks Şampiyonası, yarın İngiltere'de başlayacak.

Turnuva, Liverpool kentindeki M&S Bank Arena'da yapılacak ve 65'in üzerinde ülke ile 550'den fazla boksör'ün katılımıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin Kadroları

Kadınlar: Ayşe Çağırır (48 kilo), Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Hatice Akbaş (54 kilo), Esra Yıldız Kahraman (57 kilo), Gizem Özer (60 kilo), Busenaz Sürmeneli (65 kilo), Sema Çalışkan (70 kilo), Büşra Işıldar (75 kilo), Elif Güneri (80 kilo), Şeyma Düztaş (+80 kilo)

Erkekler: Samet Gümüş (50 kilo), Tolga Kaya (55 kilo), Mehmethan Çınar (60 kilo), Ahmet Pekel (65 kilo), Necat Ekinci (70 kilo), Sultan Osmanlı (75 kilo), Kaan Aykutsun (80 kilo), Samet Ersoy (85 kilo), Emrah Yaşar (90 kilo), Mücahit İlyas (+90 kilo)

Tarihler ve Öne Çıkanlar

Liverpool'daki turnuva, boks tarihinde ilk kez kadın ve erkek sporcuların aynı dünya şampiyonasında ringe çıkacağı organizasyon özelliğini taşıyor. Toplam 20 farklı sıklette (10 kadın, 10 erkek) madalyalar sahiplerini bulacak.

IOC tarafından resmen tanınan şampiyona, aynı zamanda Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puanlar kazandıracak. Organizasyon, 14 Eylül'de yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.