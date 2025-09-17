2025 Dünya Güreş Şampiyonası Zagreb: Erkekler Serbest Stil Şampiyonları

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde tamamlanan 2025 Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stilde şampiyonlar belirlendi; Türkiye madalya kazanamadı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 12:49
Erkekler Serbest Stil Müsabakaları Sona Erdi

Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil kategorisindeki mücadeleler tamamlandı. Başkent Zagreb'de 13 Eylül'de başlayan organizasyonda, 10 sıklette karşılaşmalar yapıldı.

Şampiyonlar

Bu kategoride şampiyonlukları kazanan isimler şöyle:

57 kg: Chong Song Han (Kuzey Kore)

61 kg: Zaur Uguev (UWW)

65 kg: Rahman Amuzad (İran)

70 kg: Yoshinosuke Aoyagi (Japonya)

74 kg: Kota Takahashi (Japonya)

79 kg: Georgios Kougioumtsidis (Yunanistan)

86 kg: Zahid Valencia (ABD)

92 kg: Trent Hidlay (ABD)

97 kg: Kyle Snyder (ABD)

125 kg: Amir Zare

97 kilo finalinde İranlı güreşçi Amirali Azarpira'yı yenen Snyder, kariyerindeki dördüncü dünya şampiyonluğunu elde etti.

Takım Sıralaması ve Genel Görünüm

Takım sıralamasında 145 puanla İran birinci olurken, 134 puanla ABD ikinci, 111 puanla Japonya üçüncü ve 83 puanla Azerbaycan dördüncü sırayı aldı. Organizasyon, kadınlar kategorisindeki müsabakalarla devam ediyor.

Türkiye'nin Performansı ve Milli Takım Durumu

Jenerasyon değişiminin yaşandığı Serbest Güreş Milli Takımı, 10 sporcu ile katıldığı müsabakaları madalyasız tamamladı. Takım kadrosunda yer alan 5 sporcu ilk kez Büyükler Dünya Şampiyonası mindere çıktı.

Türkiye, olimpik sıkletlerin de yer aldığı dünya şampiyonalarında serbest stilde 2010'dan sonra ilk kez madalya kazanamadı. Bu sonucun oluşmasında, dünya şampiyonalarında 8 madalyası (3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz) bulunan olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün aktif sporculuk kariyerini noktalamasının etkili olduğu belirtildi.

Gelecek Organizasyon

Dünya Güreş Birliği (UWW), 2026 Dünya Şampiyonası'nın Bahreyn'de düzenleneceğini duyurdu. Organizasyona 5-13 Eylül tarihlerinde başkent Manama ev sahipliği yapacak.

