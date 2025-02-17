2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor

2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçları yarın başlıyor. Heyecan dolu karşılaşmaların programı açıklandı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:41
2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor

2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Çeyrek Final Maçları Başlıyor

2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabı yarın başlayacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, turnuvada dörtlü finale yükselebilecek takımlar, 18-19 Şubat tarihlerindeki maçların ardından belli olacak.

Çeyrek Final Programı

Çeyrek final maçlarının programı ise şöyle:

  • Yarın:
  • 13.00 Halkbank-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)
  • 17.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (TVF Ziraat Bankkart)
  • 19.30 Fenerbahçe Medicana-Spor Toto (TVF Burhan Felek Vestel)
  • 19 Şubat Çarşamba:
  • 14.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlik Spor (TVF Burhan Felek Vestel)

Voleybolseverler bu heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmamak için ekran başında olmalı!

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