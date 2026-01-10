2025 Turkcell Süper Kupa: Fenerbahçe 1-0 Galatasaray (İlk Yarı)

Atatürk Olimpiyat’ta oynanan 2025 Turkcell Süper Kupa finalinin ilk yarısı, Matteo Guendouzi’nin golüyle Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan 2025 Turkcell Süper Kupa finalinin ilk yarısı, Fenerbahçe lehine 1-0 tamamlandı. Karşılaşmanın tek golü 28. dakikada Matteo Guendouzi’den geldi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada savunmadan gelen uzun topu rakip yarı alanda kontrol eden Yunus, pasını bekletmeden sağ taraftaki Sane’ye aktardı. Sane’nin ceza sahasına ilerleyip sağ çaprazdan şutunda kaleci Ederson topu kontrol etti.

10. dakikada sol kanattan Levent Mercan’ın pasıyla Musaba ceza sahasına girip uzak direğe şutunu attı; top auta gitti.

24. dakikada Sane’nin arka direğe ortasında Icardi kafa vuruşunu yaptı. Ederson’un çeldiği topa kale önünde Davinson’un müdahalesinde meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı çıktı.

28. dakikada sol kanattan Asensio’nun ceza sahasına ortasında top Lemina ve Levent’ten sekip ceza sahası dışındaki Matteo Guendouzi’nin önüne düştü. Guendouzi, ceza yayı solundan yakın direğe yerden şutu gönderdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

34. dakikada Sallai’nin ortasına yükselen Icardi’nin altıpas gerisinden kafa vuruşu direğin üzerinden auta çıktı.

36. dakikada Guendouzi’nin geri pasında Yunus Akgün, Ederson’a baskıya gitti. Ceza sahası dışında Ederson’un uzaklaştırmak istediği top Yunus’un önüne düştü ve Yunus’un vuruşunda ağlar havalandı; ancak topun Ederson’un müdahalesiyle Yunus’un eline çarpıp önüne düştüğü gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

45. dakikada sağ taraftan çizgiye inen Musaba’nın içeri çevirdiği top defanstan sekerek sol çapraza açıldı. Levent Mercan’ın bekletmeden vuruşunda kaleci Günay topu kontrol etti.

Stat, Hakem ve Notlar

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara

Gol: Matteo Guendouzi (dk. 28) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Davinson Sanchez, Roland Sallai, Leroy Sane (Galatasaray); Mert Müldür (Fenerbahçe)

Kadro ve Teknik Direktörler

Galatasaray: Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Ada Yüzgeç, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Anthony Musaba, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran

Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın, Anderson Talisca

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

