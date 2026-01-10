2025 Turkcell Süper Kupa: Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

Fenerbahçe, 2025 Turkcell Süper Kupa'yı 2-0 ile kazandı

2025 Turkcell Süper Kupa final maçında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maçta goller Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'den geldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı ve önemli anlar)

48. dakikada sol taraftan Marco Asensio'nun ön direğe kullandığı köşe vuruşunda Jayden Oosterwolde'nin çaprazdan yarım volesi uzak direğe gidip ağlarla buluştu. 0-2

59. dakikada Lucas Torreira'nın uzak mesafeden sert şutunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

75. dakikada Asensio ile verkaç yapan Anderson Talisca, ceza sahası sağ çaprazında kaleci Günay'la karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti. Ağlara giden topu Mario Lemina çizgiden röveşata ile çıkardı. Pozisyonun devamında İsmail'in ceza sahası sol çaprazından şutunu kaleci Günay çeldi.

90+1. dakikada Sara'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Kazımcan ön direkte yükselip topu arkaya aşırdı; arka direkte Kaan Ayhan'ın dokunamadığı top direğin yanından auta çıktı.

Stat, hakemler ve maç bilgileri

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara

Kadrolar

Galatasaray: Günay Güvenç, Roland Sallai (Kaan Ayhan dk. 87), Davinson Sanchez (Gabriel Sara dk. 46), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Kazımcan Karataş dk. 87), Mario Lemina, Lucas Torreira (İlkay Gündoğan dk. 72), Leroy Sane (Ahmed Kutucu dk. 79), Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Uğurcan Çakır, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Ada Yüzgeç, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür (Yiğit Efe Demir dk. 90), Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde (Çağlar Söyüncü dk. 82), Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Anthony Musaba (Dorgeles Nene dk. 69), Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 90), Jhon Duran (Anderson Talisca dk. 69)

Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller ve kartlar

Goller: Matteo Guendouzi (dk. 28), Jayden Oosterwolde (dk. 48) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Davinson Sanchez, Roland Sallai, Leroy Sane (Galatasaray); Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Domenice Tedesco (Teknik direktör), Matteo Guendouzi (Fenerbahçe)

