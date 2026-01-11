Mazıdağı Fosfat Spor Osmaniye Deplasmanında 3-0 Galip

TFF 3. Lig 2. Grup 16. haftasında Mazıdağı Fosfat Spor, Osmaniyespor FK'yı 3-0 yenerek puanını 26'ya çıkardı ve 16. haftayı 2. sırada tamamladı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:20
Maç Özeti

TFF 3. Lig 2. Grup 16. hafta karşılaşmasında Mazıdağı Fosfat Spor, Osmaniyespor FK deplasmanından 3-0’lık net bir skorla ayrıldı.

Osmaniye’de saat 13.00’te başlayan mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü eline alan Mazıdağı Fosfat Spor, peş peşe bulduğu gollerle skoru lehine çevirdi.

Mardin temsilcisi, karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında etkili bir performans sergileyerek rakip fileleri üç kez havalandırdı ve deplasmanda farklı bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla ligdeki çıkışını sürdüren Mazıdağı Fosfat Spor, puanını 26’ya yükseltti. Gruptaki diğer sonuçların ardından Mardin ekibi, 16. haftayı 2. sırada tamamlayarak zirve takibini sürdürdü.

