TFF 2. Lig: İnegölspor 1-1 Batman Petrolspor — Kerem Dönertaş'a Kırmızı Kart

TFF 2. Lig Beyaz Grup: İnegölspor 1-1 Batman Petrolspor
TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. haftada İnegölspor sahasında karşılaştığı Batman Petrolspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maç Özeti
Goller: İbrahim Sürgülü (dk. 34) (İnegölspor), Okan Eken (dk. 81) (Batman Petrolspor).
Kırmızı kart: Kerem Dönertaş (dk. 62) (İnegölspor).
Sarı kartlar: İbrahim Sürgülü, Yasin Ozan, Emre Keleşoğlu (İnegölspor); Emirhan Aydoğan, Devran Bozardıç (Batman Petrolspor).
Hakemler
Hakemler: Sinan Özcan, Erdoğan Çak, Ahmet Kotan
İnegölspor Kadrosu
İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taha Recep Cebeci (Efekan Karayazı dk. 66), Kerem Dönertaş, Yasin Ozan (Ozan Can Dursun dk. 89), Özcan Aydın, Hüseyin Afkan (Hasan Alp Altınoluk dk. 74), Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz
Batman Petrolspor Kadrosu
Batman Petrolspor: Yusuf Balcığoğlu, Ahmet Kesim, Abdurrahman Emir Alagöz, Cem Ekinci, Emirhan Aydoğan (Rahman Buğra Çağıran dk. 74), Atabey Çiçek, İshak Çakmak (Okan Eken dk. 68), Gökhan Karadeniz (Bünyamin Yürür dk. 74), Mert Örnek, Devran Bozardıç, Canberk Ömer Özdemir
