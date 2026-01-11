TFF 2. Lig: İnegölspor 1-1 Batman Petrolspor — Kerem Dönertaş'a Kırmızı Kart

TFF 2. Lig 20. haftasında İnegölspor ile Batman Petrolspor 1-1 berabere kaldı. Goller İbrahim Sürgülü ve Okan Eken'den, Kerem Dönertaş kırmızı kart gördü.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:14
TFF 2. Lig Beyaz Grup: İnegölspor 1-1 Batman Petrolspor

TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. haftada İnegölspor sahasında karşılaştığı Batman Petrolspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maç Özeti

Goller: İbrahim Sürgülü (dk. 34) (İnegölspor), Okan Eken (dk. 81) (Batman Petrolspor).

Kırmızı kart: Kerem Dönertaş (dk. 62) (İnegölspor).

Sarı kartlar: İbrahim Sürgülü, Yasin Ozan, Emre Keleşoğlu (İnegölspor); Emirhan Aydoğan, Devran Bozardıç (Batman Petrolspor).

Hakemler

Hakemler: Sinan Özcan, Erdoğan Çak, Ahmet Kotan

İnegölspor Kadrosu

İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taha Recep Cebeci (Efekan Karayazı dk. 66), Kerem Dönertaş, Yasin Ozan (Ozan Can Dursun dk. 89), Özcan Aydın, Hüseyin Afkan (Hasan Alp Altınoluk dk. 74), Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz

Batman Petrolspor Kadrosu

Batman Petrolspor: Yusuf Balcığoğlu, Ahmet Kesim, Abdurrahman Emir Alagöz, Cem Ekinci, Emirhan Aydoğan (Rahman Buğra Çağıran dk. 74), Atabey Çiçek, İshak Çakmak (Okan Eken dk. 68), Gökhan Karadeniz (Bünyamin Yürür dk. 74), Mert Örnek, Devran Bozardıç, Canberk Ömer Özdemir

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

