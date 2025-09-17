Yılmaz Vural SMS Grup Sarıyer'in Yeni Teknik Direktörü Oldu

Trendyol 1. Lig ekibi SMS Grup Sarıyer, tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı; kulübün ABD merkezli X şirketi sosyal medyadan duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 19:58
Trendyol 1. Lig ekibinde yeniden Vural dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer, teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaştı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yeniden Sarıyer'imizde! Türk futbolunun deneyimli ismi, daha önce de camiamıza hizmet eden Yılmaz Vural, yeniden yuvaya döndü. Saha kenarındaki enerjisi, futbol bilgisi ve Sarıyer'e olan aidiyetiyle hocamıza tekrar hoş geldin diyoruz."

Yapılan açıklamada, Vural'ın Sarıyer'e olan aidiyeti ve saha kenarındaki enerjisine özellikle vurgu yapıldı.

