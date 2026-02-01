2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası Konya'da Başlıyor

Avrupa Bisiklet Birliği ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi destekleriyle düzenlenecek olan 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası bugün yapılacak yarışlarla birlikte start alacak.

1-5 Şubat tarihleri arasında Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyona, kadınlar ve erkekler kategorilerinde Avrupa’nın en iyi sporcularını bir araya getirecek. Organizasyonda sporcular, teknik ekipler, hakemler, gönüllüler ve organizasyon ekibiyle birlikte yüzlerce kişi görev alacak.

Konya Olimpik Velodromu Avrupa’ya ev sahipliği yapacak

Konya Olimpik Velodromu, Türkiye’nin ilk ve tek olimpik pist bisikleti tesisi olarak Avrupa’nın en üst düzey pist bisikletçilerini ağırlayacak. Uluslararası standartlara sahip altyapısı, pist kalitesi ve teknik donanımıyla öne çıkan velodrom, Konya’yı Avrupa bisikletinin önemli merkezlerinden biri haline getirecek.

Milli sporcular final hedefiyle piste çıkıyor

Şampiyonanın ilk gününde Ramazan Yılmaz sabah seansında eleme yarışlarında piste çıkacak. Akşam seansında finallerin koşulacak olması nedeniyle milli sporcular gün boyunca finale kalma mücadelesi verecek.

Saat 19.00 itibarıyla başlayacak akşam seansında Ramazan Yılmaz, erkekler Scratch Race ve Elimination Race branşlarında yarışırken, kadınlar kategorisinde Reyhan Yakışır Scratch Race’te Türkiye’yi temsil edecek. Milli sporcuların performansı ilk günün öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.

Avrupa Şampiyonası, yüzlerce kişilik ekip desteğiyle düzenleniyor

Şampiyonanın sorunsuz ve yüksek standartlarda gerçekleştirilmesi için geniş bir ekip görev alıyor. Organizasyonda 315 sporcu ve yaklaşık 200 kişilik takım ekipleri yanında 45 hakem, 25 kişilik yönetim ekibi, 100 destek hizmet personeli, 70 saha görevlisi ve 70 gönüllü aktif olarak görev yapıyor.

Güvenlik ve sağlık altyapısı 40 güvenlik görevlisi, 45 polis ve 25 sağlık personeli tarafından sağlanırken, organizasyonu 52 basın mensubu yakından takip edecek. Bu geniş organizasyon yapısı, Konya’daki şampiyonanın uluslararası ölçekte kusursuz yürütülmesini hedefliyor.

İlk gün programı

Şampiyonanın ilk günü, sabah ve akşam olmak üzere iki ayrı oturumda gerçekleştirilecek.

1. Seans - 13.30-16.38

İlk seansta kadınlar ve erkekler kategorilerinde Team Sprint ve Team Pursuit branşlarında eleme yarışları koşulacak.

2. Seans - 19.00-20.56

Akşam seansı, 18.45'te açılış konuşması ile başlayacak. Saat 19.00 itibarıyla;

- Kadınlar - Team Sprint | 1. Tur

- Erkek - Team Sprint | 1. Tur

- Kadınlar - Scratch Race | Final (10 km / 40 tur)

- Erkekler - Elimination Race | Final

Günün sonunda Team Sprint 3-4 ve 1-2 finalleri koşulacak ve ilk gün yarışları için ödül törenleri düzenlenecek.

