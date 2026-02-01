Bandırmaspor 2-0 Van Spor FK — Trendyol 1. Lig 23. Hafta

Trendyol 1. Lig 23. haftasında Bandırmaspor, Bandırma 17 Eylül’de Van Spor FK'yi 2-0 yendi; goller Kehinde (dk. 14) ve Emirhan Acar (dk. 90+4).

Yayın Tarihi: 01.02.2026 16:05
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 16:05
Trendyol 1. Lig 23. haftasında Bandırmaspor, sahasında Van Spor FK'yi 2-0 mağlup etti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Emrah Ünal, Batuhan Bıyıklı

Kadro - Bandırmaspor

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Oluwatosin Kehinde (Amiddou Badji dk. 71) Muhammed Gümüşkaya, Diemerci Dongala (Onur Ceylan dk. 85), Abdullah Parlak, Jorden Reis Amaral (Emirhan Acar dk. 30), Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Enis Aydın, Mücahit Albayrak (Kaan Akyazı dk. 71)

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Cedric Yambick Senami Houintondji, Enes Çinemre, Yusuf Can Esendemir, Michel Mulumba

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Kadro - Van Spor FK

Van Spor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Santevino Emli Hostikka (Hasan Bilal dk. 77), Aliou Badara Traore (Bekir Can Kara dk. 88), Jefferson Junior (Kenneth Obinna Mamah dk. 55), Naby Yousouf Oulare (Medeni Bingöl dk. 77), Oğulcan Çağlayan, Cedric Embolo, Batuhan İşçiler (Erdem Seçgin dk. 88), Mehmet Özcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu

Yedekler: Batuhan Gebecelioğlu, Erdi Dikmen, Alper Emre Demirol, Sabaattin Destici, Emir Bars

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller ve Kartlar

Goller: Kehinde (dk. 14), Emirhan Acar (dk. 90+4) (Bandırmaspor)

Kırmızı Kart: Ivan Cedric (dk. 49) Vanspor FK

Sarı Kartlar: Emirhan Aydın, Mulumba, Muhammed Gümüşkaya (Bandırmaspor) Oulare, Oğulcan Çağlayan (Vanspor FK)

TRENDYOL 1. LİG'İN 23. HAFTASINDA, BANDIRMASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ'NÜ 2-0 MAĞLUP ETTİ.

