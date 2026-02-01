Bandırmaspor 2-0 Van Spor FK — Trendyol 1. Lig 23. Hafta
Trendyol 1. Lig 23. haftasında Bandırmaspor, sahasında Van Spor FK'yi 2-0 mağlup etti.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Emrah Ünal, Batuhan Bıyıklı
Kadro - Bandırmaspor
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Oluwatosin Kehinde (Amiddou Badji dk. 71) Muhammed Gümüşkaya, Diemerci Dongala (Onur Ceylan dk. 85), Abdullah Parlak, Jorden Reis Amaral (Emirhan Acar dk. 30), Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Enis Aydın, Mücahit Albayrak (Kaan Akyazı dk. 71)
Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Cedric Yambick Senami Houintondji, Enes Çinemre, Yusuf Can Esendemir, Michel Mulumba
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Kadro - Van Spor FK
Van Spor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Santevino Emli Hostikka (Hasan Bilal dk. 77), Aliou Badara Traore (Bekir Can Kara dk. 88), Jefferson Junior (Kenneth Obinna Mamah dk. 55), Naby Yousouf Oulare (Medeni Bingöl dk. 77), Oğulcan Çağlayan, Cedric Embolo, Batuhan İşçiler (Erdem Seçgin dk. 88), Mehmet Özcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu
Yedekler: Batuhan Gebecelioğlu, Erdi Dikmen, Alper Emre Demirol, Sabaattin Destici, Emir Bars
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller ve Kartlar
Goller: Kehinde (dk. 14), Emirhan Acar (dk. 90+4) (Bandırmaspor)
Kırmızı Kart: Ivan Cedric (dk. 49) Vanspor FK
Sarı Kartlar: Emirhan Aydın, Mulumba, Muhammed Gümüşkaya (Bandırmaspor) Oulare, Oğulcan Çağlayan (Vanspor FK)
