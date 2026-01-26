Kırşehir Mucur'da Kadınlar Sporla Güçleniyor: 'Koşabiliyorken Koş' 2012'den Beri

Mucur'da kadınlar 2012'den bu yana fitness ve pilatesle sağlıklı yaşam ve sosyalleşme sağlıyor; 'Koşabiliyorken Koş' projesiyle katılım giderek artıyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:29
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:50
Kırşehir Mucur'da kadınlar sporla güçleniyor

KIRŞEHİR (İHA)

Mucur ilçesinde kadınlar, 2012 yılından bu yana sağlıklı yaşam ve sosyalleşme amacıyla spor çalışmalarına devam ediyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen program kapsamında kadınlar fitness ve pilates antrenmanlarıyla hem form tutuyor hem de sosyal bağlarını güçlendiriyor.

Müjgan Vural, kadınların yeniliklere ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak sporun hem fiziksel hem de ruhsal açıdan önemli katkılar sağladığını söyledi.

Kübra Fidan Leblebici ise ilçede kadınların grup odaklı antrenmanlar gerçekleştirdiğini, kilo verme ve güç odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Leblebici, spor sayesinde daha enerjik hissettiklerini ve katılımın her geçen gün arttığını kaydetti.

Rukiye Sertçelik de spor yapan kadın sayısının giderek yükseldiğini, bir önceki yıla göre katılımcı sayısında artış yaşandığını ifade etti.

Mucur İlçe Gençlik Hizmetleri Müdürü Emre Aslan, "'Koşabiliyorken Koş' projesinin 2012 yılında başladığını" belirterek, "Gençlerin yanı sıra ev kadınlarının da spora yoğun ilgi gösterdiğini" söyledi. Aslan, proje kapsamında ilçede kadın katılımcı sayısının her yıl düzenli olarak arttığını ekledi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

