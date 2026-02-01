Şahinbey Ampute 4-0'la Şampiyonluk Yolunda

Şahinbey Ampute futbol takımı kendi evinde oynadığı karşılaşmada Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 4-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

Maçın Özeti

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü eline alan Şahinbey Ampute, etkili pas oyunu ve disiplinli savunmasıyla rakibine üstünlük kurdu. Taraftarının yoğun desteğini arkasına alan takım, ilk yarıda bulduğu gollerle moral üstünlüğünü ele geçirirken ikinci yarıda da temposunu düşürmeden farkı açtı ve maçı 4-0 ile tamamladı.

Başkanın Açıklaması

Cuma Güzel, sonuçtan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Takımımız sahada yüreğini ortaya koydu. Oyuncularımızın azmi, inancı ve mücadelesi bu skorun en büyük göstergesidir. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet aldık. Emeği geçen tüm sporcularımıza, teknik heyetimize ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Cuma Güzel, hedeflerinin sezon sonunda şampiyonluk kupasını Gaziantep’e getirmek olduğunu belirterek, aynı ciddiyet ve kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

