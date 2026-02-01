Başkan Semih Balaban Osmancalı Motokros Parkuru'nu İnceledi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 40 bin m²'lik Osmancalı Motokros Parkuru'nu inceledi; tesisin kısa sürede sporseverlerin hizmetine sunulacağı bildirildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:54
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:54
Başkan Semih Balaban Osmancalı Motokros Parkuru'nu İnceledi

Başkan Semih Balaban Osmancalı Motokros Parkuru'nu İnceledi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Osmancalı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Osmancalı Motokros Parkurunu yerinde gezerek yetkililerden bilgi aldı.

40 bin metrekarelik tesiste son değerlendirmeler

Parkur, 40 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edildi ve Türkiye’nin sayılı motokros parkurlarından biri olmaya aday bir tesis olarak değerlendiriliyor. Balaban, tesisin Yunusemre'ye sportif anlamda önemli bir kazanım sağlayacağını vurguladı.

İnceleme ziyaretine Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan ve Haydar İzci, Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, Belediye Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen ve Osmancalı Mahalle Muhtarı Bekir Akdeniz katıldı.

Balaban, parkur hakkında beraberindeki heyetle görüş alışverişinde bulundu ve incelemeler sırasında son detaylara ilişkin birimlere talimat verdi. Tesisin kısa sürede sporseverlerin hizmetine sunulacağı belirtildi.

Parkurun, bölgeye sportif hareketlilik kazandırmasının yanı sıra gençlerin ve motor sporları tutkunlarının önemli bir buluşma noktası olması hedefleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

