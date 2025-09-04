DOLAR
2026 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye, Gürcistan'ı 3-2 Yendi

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu açılışında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti; maçta Barış Alper Yılmaz kırmızı kart gördü.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 21:10
Türkiye, Gürcistan deplasmanından 3-2 galip ayrıldı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti. Mücadele heyecanı yüksek anlara sahne oldu ve milli takım sahadan üç puanla ayrıldı.

Maçın önemli anları

52. dakika: Ay-yıldızlı ekip farkı üçe çıkardı. Arda Güler'in ara pasında Yunus Akgün ceza alanında topla buluştu. Kerem Aktürkoğlu, Yunus'un penaltı noktasına yerden bıraktığı meşin yuvarlağı bekletmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 0-3.

63. dakika: Gürcistan skoru değiştirdi. Savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mekvabishvili'nin vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu filelere yollayan Davitashvili'nin golüyle skor 3-1 oldu.

71. dakika: Milli takım 10 kişi kaldı. Barış Alper Yılmaz, Kochorashvili'ye müdahalesi sonrasında VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.

90+8. dakika: Gürcistan farkı bire indirdi. Kvaratskhelia'nın ceza sahası ön çizgisi üzerinden yaptığı sert vuruş köşeden ağlara gitti: 2-3.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve milli takım karşılaşmayı 3-2 kazandı.

