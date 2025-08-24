2027 UCI BMX Dünya Kupası'nın 3. ve 4. Ayağı Sakarya'da

2027 UCI BMX Racing Dünya Kupası'nın 3. ve 4. ayağı Sakarya'da

Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) resmi duyurusuyla 2027 UCI BMX Racing Dünya Kupası'nın iki ayağı Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Toplam 8 etap üzerinden düzenlenecek organizasyonun 3. ve 4. ayağı, ABD, Çin ve Türkiye'de yapılacak yarışlar arasında Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde koşulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar şu ifadeleri kullandı: "Şehrimizde oluşan bisiklet kültürünü daha da güçlendireceğiz, gelecek nesillere ilham olacağız ve Türkiye'nin uluslararası bisiklet sahnesindeki konumunu pekiştireceğiz. Sakarya'nın yeniden dünya sahnesinde yer alacağı organizasyonların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Organizasyon, Sakarya'nın uluslararası bisiklet etkinliklerindeki görünürlüğünü artırması ve kentteki bisiklet kültürünü güçlendirmesi açısından önem taşıyor.