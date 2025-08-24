DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.681.323,72 0,51%

2027 UCI BMX Dünya Kupası'nın 3. ve 4. Ayağı Sakarya'da

UCI duyurusuna göre 2027 UCI BMX Racing Dünya Kupası'nın 3. ve 4. etapları Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılacak.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 15:33
2027 UCI BMX Dünya Kupası'nın 3. ve 4. Ayağı Sakarya'da

2027 UCI BMX Racing Dünya Kupası'nın 3. ve 4. ayağı Sakarya'da

Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) resmi duyurusuyla 2027 UCI BMX Racing Dünya Kupası'nın iki ayağı Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Toplam 8 etap üzerinden düzenlenecek organizasyonun 3. ve 4. ayağı, ABD, Çin ve Türkiye'de yapılacak yarışlar arasında Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde koşulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar şu ifadeleri kullandı: "Şehrimizde oluşan bisiklet kültürünü daha da güçlendireceğiz, gelecek nesillere ilham olacağız ve Türkiye'nin uluslararası bisiklet sahnesindeki konumunu pekiştireceğiz. Sakarya'nın yeniden dünya sahnesinde yer alacağı organizasyonların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Organizasyon, Sakarya'nın uluslararası bisiklet etkinliklerindeki görünürlüğünü artırması ve kentteki bisiklet kültürünü güçlendirmesi açısından önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Bulgaristan Maçına Hazır
2
Ayhancan Güven DTM'de Sachsenring'de İkinci Yarışı da Kazandı
3
Navasartyan Yaz Festivali Kınalıada'da 22-24 Ağustos
4
2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da Devam Ediyor
5
Şampiyon Wushucu Elif Akyüz, Yeni Başarılar Peşinde
6
2027 UCI BMX Dünya Kupası'nın 3. ve 4. Ayağı Sakarya'da
7
Gran Fondo Başkent: Ankara'da Amatör Yol Yarışı Tamamlandı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı