2028 Los Angeles'ta Judo için Kota Sayısı Artacak

Türkiye Judo Federasyonu'ndan 2028 Hedefi

Sezer Huysuz, Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı’nda yürüttüğü çalışmalarla, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları için kota sayısını artırmayı planladıklarını duyurdu.

Başkan Huysuz'dan Açıklamalar

Olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Huysuz, Tokyo’ya 6, Paris’e ise 8 sporcu ile katıldıklarını belirtti. "Ülkemizi Paris’te temsil ettik ve dünyanın en iyi 16 takımı arasına girmeyi başardık," dedi.

Huysuz, şu an 180 bin lisanslı sporcu ve 40 bine yakın aktif sporcu ile yola devam ettiklerini anlatarak, altyapıya olan önemini vurguladı.

2028 İçin Yeni Planlar

Yeni dönemde altyapı ve eğitim çalışmaları odaklı bir yıl geçireceklerini açıklayan Huysuz, Kovid-19 sürecinde çevrim içi yapılan eğitimlerin yerini, yüz yüze eğitimlerin alacağını belirtti. Olimpik takımlarla hazırlık yaparak, 2028 için son üç yılı yoğun bir şekilde değerlendireceklerini ifade etti.

Huysuz, Tokyo ve Paris’teki madalya hedeflerinin geride kaldığını, ancak önümüzdeki olimpiyatlar için 20’ye yakın kota alabilecek sporcunun bulunduğunu vurguladı.

Gelecek Hedefleri ve Rekabet

2028 Los Angeles için 40-50 sporcuyla kota alma hedefini belirten Huysuz, bu sayının rekabeti artıracağını ve başarıyı yükselteceğini oluşturduğunu açıkladı.

Olimpik yarışmalarda 14 judocuyla kota alma hakkına sahip olduklarını hatırlatan Huysuz, Türk judosunun geleceği için umutlu olduğunu belirtti.

Paralimpik Oyunlardaki Başarılar

Paralimpik oyunlarda da başarıya odaklandıklarını ifade eden Huysuz, "2028’de daha fazla sporcuyla gidecek ve büyük madalyalar almayı hedefleyeceğiz," dedi.

Huysuz'un ifadeleriyle, 2028 Los Angeles Olimpiyatları, Türk judo camiası için önemli bir fırsat olacak ve başarılı sonuçlar için sıkı hazırlıklar yapılacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 3 Ekim'de yapılan olağan genel kurulunda, mevcut başkan Sezer Huysuz yeniden başkanlığa seçildi. Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, görevindeki üçüncü dönemiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 3 Ekim'de yapılan olağan genel kurulunda, mevcut başkan Sezer Huysuz yeniden başkanlığa seçildi. Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, görevindeki üçüncü dönemiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.