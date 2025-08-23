21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası Samsun'da başladı

21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda başladı. Organizasyona Türkiye, Azerbaycan, Moğolistan, Gürcistan ve İngiltere'den toplam 600 sporcu katılıyor.

Açılış töreni ve konuşmalar

Açılış seremonisinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Samsun'un İstiklal Madalyalı bir şehir olduğunu vurgulayarak gelecek yıllarda daha geniş ve kapsamlı organizasyonlar gerçekleştireceklerini söyledi.

Huysuz, Karadeniz'in misafirperverliğini vurgulayarak, "Katılımlarından dolayı bütün sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize, teknik kurulumuza ve çok kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız bir turnuva diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, ödüller ve program

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Samsun'un uluslararası organizasyonlara imza atacağını belirterek katılımcılara ve emeği geçenlere başarı dileklerini iletti. Konuşmaların ardından bir bayrak geçiş töreni gerçekleştirildi.

Organizasyona destek verenlere Sezer Huysuz, Feyzullah Dereci, İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan, Türkiye Judo Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu Seçkin Ofluoğlu, Samsun Judo İl Temsilcisi Serkan Süer ile iş insanlarına plaket takdim edildi.

Seremoni öncesinde başlayan müsabakalarda 55, 52 ve 50 kilogram kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası, 25 Ağustos'a kadar sürecek.

