DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.696.233,82 1,62%

21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası Samsun'da Başladı

21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda start aldı; 600 sporcu 25 Ağustos'a kadar madalya için yarışıyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 16:01
21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası Samsun'da Başladı

21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası Samsun'da başladı

21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda başladı. Organizasyona Türkiye, Azerbaycan, Moğolistan, Gürcistan ve İngiltere'den toplam 600 sporcu katılıyor.

Açılış töreni ve konuşmalar

Açılış seremonisinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Samsun'un İstiklal Madalyalı bir şehir olduğunu vurgulayarak gelecek yıllarda daha geniş ve kapsamlı organizasyonlar gerçekleştireceklerini söyledi.

Huysuz, Karadeniz'in misafirperverliğini vurgulayarak, "Katılımlarından dolayı bütün sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize, teknik kurulumuza ve çok kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız bir turnuva diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, ödüller ve program

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Samsun'un uluslararası organizasyonlara imza atacağını belirterek katılımcılara ve emeği geçenlere başarı dileklerini iletti. Konuşmaların ardından bir bayrak geçiş töreni gerçekleştirildi.

Organizasyona destek verenlere Sezer Huysuz, Feyzullah Dereci, İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan, Türkiye Judo Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu Seçkin Ofluoğlu, Samsun Judo İl Temsilcisi Serkan Süer ile iş insanlarına plaket takdim edildi.

Seremoni öncesinde başlayan müsabakalarda 55, 52 ve 50 kilogram kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası, 25 Ağustos'a kadar sürecek.

21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası, Samsun'da başladı. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda...

21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası, Samsun'da başladı. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen ve Türkiye, Azerbaycan, Moğolistan, Gürcistan ile İngiltere'den 600 sporcu katıldığı şampiyonada, bayrak geçiş töreni yapıldı.

21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası, Samsun'da başladı. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray Kayseri'ye Gitti: Kayserispor Maçı Öncesi Kafile Açıklandı
2
A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nda İspanya'yı 3-0 Yendi
3
Beşiktaş'ın Süper Lig Serüveni: 67 Sezonda 1.203 Galibiyet ve 16 Şampiyonluk
4
Kavukçu açıkladı: Barış Alper Yılmaz Kayserispor kafilesinde neden yok?
5
Ayhancan Güven, DTM 6. Ayağının İlk Yarışını Sachsenring'de Kazandı
6
Türkiye Basketbol Süper Ligi 4 Sezon Boyunca beIN SPORT'ta
7
Beşiktaş, Eyüpspor'u Rafa Silva'nın 90+6'da attığı golle 2-1 mağlup etti

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı