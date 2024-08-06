21 Yaş Altı 3x3 Basketbol Takımımız Avrupa-2 Şampiyonu Oldu

Şampiyonluk Sevinci

21 Yaş Altı Kadın ve Erkek 3x3 Basketbol Milli Takımı, Macaristan'ın Szolnok kentinde gerçekleştirilen Avrupa-2 6. durak organizasyonunda büyük bir başarıya imza attı.

Kadın Takımının Başarısı

Milliler, 2-4 Ağustos tarihleri arasında yapılan turnuvada, grup aşamasında Almanya ile karşılaşarak 16-14 galip geldi. Ardından, Çekya ile olan mücadelede 17-16’lık bir mağlubiyetle karşılaştılar. Ancak bu sonuç, final maçına çıkmalarını engellemedi.

Final Maçındaki Performans

Günün finalinde İspanya ile karşılaşan kadın takımı, maçı 18-7 gibi net bir skorla kazanarak turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Erkek Takımının Yükselişi

Erkek 3x3 Basketbol Milli Takımı da grup aşamasında önce İspanya’yı 17-11, ardından Romanya’yı 21-10’luk skorlarla geçerek finale yükseldi. Finalde Çekya karşısında 18-9’lik bir galibiyet elde ederek turnuvayı şampiyon tamamladı.

Genel Puanlama

Bu başarılı organizasyon sonucunda, Kadın Milli Takımı genel puanlamada Milletler Ligi konferansında üçüncü, Erkek Milli Takımı ise dördüncü sırada yer aldı. Türkiye, 21 yaş altı 3x3 basketbolunda elde ettiği bu başarı ile uluslararası arenada adını duyurmayı başardı.