Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

21 Yaş Altı 3x3 Basketbol Takımımız Avrupa-2 Şampiyonu Oldu

Türkiye U21 Kadın ve Erkek 3x3 Basketbol Milli Takımları, Macaristan'da düzenlenen şampiyonada birincioldular.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:01
21 Yaş Altı 3x3 Basketbol Takımımız Avrupa-2 Şampiyonu Oldu

Şampiyonluk Sevinci

21 Yaş Altı Kadın ve Erkek 3x3 Basketbol Milli Takımı, Macaristan'ın Szolnok kentinde gerçekleştirilen Avrupa-2 6. durak organizasyonunda büyük bir başarıya imza attı.

Kadın Takımının Başarısı

Milliler, 2-4 Ağustos tarihleri arasında yapılan turnuvada, grup aşamasında Almanya ile karşılaşarak 16-14 galip geldi. Ardından, Çekya ile olan mücadelede 17-16’lık bir mağlubiyetle karşılaştılar. Ancak bu sonuç, final maçına çıkmalarını engellemedi.

Final Maçındaki Performans

Günün finalinde İspanya ile karşılaşan kadın takımı, maçı 18-7 gibi net bir skorla kazanarak turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Erkek Takımının Yükselişi

Erkek 3x3 Basketbol Milli Takımı da grup aşamasında önce İspanya’yı 17-11, ardından Romanya’yı 21-10’luk skorlarla geçerek finale yükseldi. Finalde Çekya karşısında 18-9’lik bir galibiyet elde ederek turnuvayı şampiyon tamamladı.

Genel Puanlama

Bu başarılı organizasyon sonucunda, Kadın Milli Takımı genel puanlamada Milletler Ligi konferansında üçüncü, Erkek Milli Takımı ise dördüncü sırada yer aldı. Türkiye, 21 yaş altı 3x3 basketbolunda elde ettiği bu başarı ile uluslararası arenada adını duyurmayı başardı.

İLGİLİ HABERLER

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Kamu bankasında promosyon çıkışı! Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı