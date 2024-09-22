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45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Türkiye'nin Başarıları

Macaristan'daki satranç olimpiyatında Türkiye, erkeklerde 12., kadınlarda 26. oldu. Ediz Gürel bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 22:00
45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Türkiye'nin Başarıları

45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Türk Takımlarının Başarısı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'na Türkiye A Milli Erkek Takımı, 194 ülke arasından 12'nci sırada, A Milli Kadın Takımı ise 180 ülke arasında 26'ncı olarak dahil olmuştur.

Erkek Takımının Performansı

Türkiye Satranç Federasyonu'nun (TSF) yaptığı açıklamaya göre, A Milli Erkek Takımı, 7'nci ile eşit puanda olmasına rağmen averaj farkıyla 12'nci sırayı elde etti. Takımda yer alan Büyükusta Ediz Gürel, 2. masada bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Takım, GM Ediz Gürel, GM Yağız Kaan Erdoğmuş, GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal ve GM Emre Can gibi yetenekli oyunculardan oluşarak 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Kadın Takımının Başarısı

A Milli Kadın Takımı ise 180 ülke arasında 26. sırada yer aldı. Takım, Uluslararası Usta Ekaterina Atalık, Kadın Büyükusta Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, WGM Kübra Öztürk Örenli, Kadın Uluslararası Usta Gülenay Aydın ve WIM Hayale İsgenderova'dan oluşuyordu. Bu ekip, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile turnuvayı tamamladı.

Şampiyonlar ve TSF Başkanı'nın Değerlendirmesi

Olimpiyatlar genelinde Hindistan hem açık hem de kadın kategorilerinde birinci olarak şampiyon oldu. Açık kategoride ABD ikinci, Özbekistan üçüncü sırayı elde etti. Kadınlarda ise Kazakistan ikinciliği, ABD üçüncülüğü kazandı.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, turnuvadaki mücadeleleri üzerine değerlendirmeler yaptı: "Millilerin güçlü rakiplerine karşı gösterdiği performans takdire şayan. Türk satrancı, özellikle genç yeteneklerin başarılarıyla yükselişini sürdürüyor. Gelecekte daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. GM Mustafa Yılmaz, Magnus Carlsen'den puan alan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti. Kadın oyuncularımız da olimpiyatlarda gösterdikleri başarıyla dikkat çekti."

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda A Milli...

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda A Milli Erkek Takımı 12'nci, A Milli Kadın Takımı ise 26'ncı oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda A Milli...

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda A Milli Erkek Takımı 12'nci, A Milli Kadın Takımı ise 26'ncı oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda A Milli...

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda A Milli Erkek Takımı 12'nci, A Milli Kadın Takımı ise 26'ncı oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda A Milli...

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda A Milli Erkek Takımı 12'nci, A Milli Kadın Takımı ise 26'ncı oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda A Milli...

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda A Milli Erkek Takımı 12'nci, A Milli Kadın Takımı ise 26'ncı oldu.

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