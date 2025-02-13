23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Serbest Stil Şampiyonları Belli Oldu

Sivas'ta 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Heyecanı

Sivas'ta gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları sona erdi. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen bu önemli organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Bu yılki şampiyonanın adı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden Sivaslı güreşçi Ahmet Turan Durman anısına verildi.

Şampiyon Takım ve Sporcular

Sert mücadelelere sahne olan şampiyonada Ankara Keçiören Belediyespor, 129 puanla birinci oldu. Ankara TEDAŞ Spor, 116 puan ile ikinci, ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 94 puanla üçüncü sırada yer aldı. Müsabakalarda en centilmen sporcu unvanını Bekir Keser kazanırken, Abdullah Toprak en teknik sporcu, Abdullah Güngör de en centilmen antrenör olarak öne çıktı.

Dereceye Giren Sporcular

Şampiyonada serbest stilde dereceye giren sporcular ise şu şekilde belirlendi:

61 kilo: 1. Tolga Özbek (Ankara TKİ), 2. Bayram İlhan (Ankara Keçiören Belediyespor), 3. Yusuf Kulalı (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Hacı Memiş Karabakal (Ankara Keçiören Belediyespor)

1. Tolga Özbek (Ankara TKİ), 2. Bayram İlhan (Ankara Keçiören Belediyespor), 3. Yusuf Kulalı (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Hacı Memiş Karabakal (Ankara Keçiören Belediyespor) 70 kilo: 1. Umut Erdoğan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), 2. Remzi Temur (Ankara Keçiören Belediyespor), 3. İbrahim Özdemir (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), İsmail Er (İstanbul Bahçelievler)

1. Umut Erdoğan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), 2. Remzi Temur (Ankara Keçiören Belediyespor), 3. İbrahim Özdemir (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), İsmail Er (İstanbul Bahçelievler) 79 kilo: 1. İbrahim Metehan Yaprak (Ankara ASKİ), 2. Süleyman Efe Şanlı (Ankara TEDAŞ Spor), 3. Okan Tahtacı (Sivas Belediyespor), Mikail Topal (Kocaeli Gebzespor)

1. İbrahim Metehan Yaprak (Ankara ASKİ), 2. Süleyman Efe Şanlı (Ankara TEDAŞ Spor), 3. Okan Tahtacı (Sivas Belediyespor), Mikail Topal (Kocaeli Gebzespor) 92 kilo: 1. Alperen Tokgöz (İstanbul Bahçelievler), 2. Harun Kılıç (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), 3. Eyüp Çetin (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor), Ebubekir Sıddık Öcal (Sinop-Ferdi)

Tüm kazananları tebrik ediyor, grekoromen ve kadınlar kategorilerindeki maçların 15 Şubat Cumartesi günü tamamlanacağını hatırlatıyoruz.

Sivas'ta organize edilen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nın serbest kategorisi madalya töreniyle tamamlandı. Şampiyonada dereceye giren sporculara ve takımlara ödüllerini Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül (sol 2) verdi.

Sivas'ta organize edilen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nın serbest kategorisi madalya töreniyle tamamlandı. Şampiyonada dereceye giren sporculara ve takımlara ödüllerini Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül (sol 2) verdi.