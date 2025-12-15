DOLAR
TFF Duyurdu: Ziraat Türkiye Kupası Grup Maçlarında VAR Uygulanacak

TFF, 15.12.2025 tarihli karar ile 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarında VAR sisteminin kullanılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 19:50
TFF Duyurdu: Ziraat Türkiye Kupası Grup Maçlarında VAR Uygulanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) Sisteminin kullanılacağını resmi internet sitesinden duyurdu.

Kararın Detayları

Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TFF Yönetim Kurulu’nun 15.12.2025 tarih ve 62 sayılı toplantısında alınan kararla 2025-2026 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü’nde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Değişen statüyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarından itibaren Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır

Uygulamanın Kapsamı

Karara göre VAR, 2025-2026 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasından itibaren uygulanacak. Söz konusu değişiklik, TFF Yönetim Kurulu'nun 15.12.2025 tarihli ve 62 sayılı toplantısında kabul edildi.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF), ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP MÜSABAKALARINDA VİDEO YARDIMCI HAKEM...

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF), ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP MÜSABAKALARINDA VİDEO YARDIMCI HAKEM (VAR) SİSTEMİ'NİN KULLANILACAĞINI DUYURDU.

