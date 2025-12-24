24 Erzincanspor’da Denetim Raporu Bakanlık Onayında

24 Erzincanspor’da denetim süreci bakanlık aşamasında

24 Erzincanspor Kulübü, uzun süredir kamuoyunda merak konusu olan denetim raporuna ilişkin sürecin geldiği aşamayı kamuoyuyla paylaştı. Kulüp, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne yaptığı başvuru sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelen yanıtı duyurdu.

Denetim sürecinde son adım: Bakanlık onayı

Açıklamaya göre, kulübün talebi üzerine başlatılan denetim kapsamında görevlendirilen müfettişler incelemelerini tamamladı. Hazırlanan İnceleme/Denetim Raporunun, Bakanlık Makamı onayının ardından resmî işleme alınacağı bildirildi. Ancak raporun içeriğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kamuoyunda oluşan soru işaretlerine rağmen sürecin hâlen bakanlık onay aşamasında olması, kulüp yönetimine yönelik eleştirilerin devam etmesine neden oldu. Açıklamada sürecin tamamlanma tarihine ilişkin net bir takvim yer almazken, yalnızca ‘süreç tamamlandığında bilgilendirme yapılacağı’ ifadelerine yer verildi.

Şeffaflık çağrıları ve beklenti

Kulüp yönetimi açıklamasında şeffaflık ve hesap verebilirlik vurgusu yaparken, rapor sonuçlarına ilişkin belirsizlik sürüyor. Denetim sürecinin nihai sonucu, hem spor kamuoyu hem de Erzincanlı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Gözler şimdi, raporun Bakanlık onayından sonra kamuoyuna açıklanıp açıklanmayacağına çevrilmiş durumda.

Olağanüstü genel kurul ertelendi

Öte yandan kulüpten yapılan diğer açıklamada, 24 Erzincanspor’un olağanüstü genel kurul toplantısının ilk oturumda yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 2 Ocak Cuma günü yeniden yapılacağı duyuruldu.

