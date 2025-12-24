DOLAR
Sincan Belediyesi Dokuz Kumalak Asya Kupası'na Ev Sahipliği Yaptı

Sincan Belediyesi, Dünya Dokuz Kumalak Federasyonu ve Bestemşe iş birliğiyle düzenlenen Dokuz Kumalak Asya Kupası'na ev sahipliği yaptı; finaller Sincan Kültür Evi'nde tamamlandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:51
Sincan Belediyesi, Dünya Dokuz Kumalak Federasyonu ve Bestemşe ile Dokuz Kumalak ve Mangala Oyunları Derneği iş birliğiyle düzenlenen Dokuz Kumalak (Dokuz Korgool) Asya Kupası, Sincan Kültür Evi'nde gerçekleştirildi.

Turnuva ve Katılımcılar

Türk dünyasının geleneksel zeka oyunlarından biri olan, Türkiye’de Mangala adıyla bilinen Dokuz Kumalak oyunu, turnuvada klasik ve blitz olmak üzere iki kategoride oynandı. Organizasyon; Türkiye, Kazakistan, Moğolistan, Bangladeş, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Afganistan, Tacikistan, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere farklı ülkelerden sporcuları Sincan’da buluşturdu.

Amaç ve Önemi

Dokuz Kumalak (Dokuz Korgool) Asya Kupası, oyunu yakın ve uzak ülkelerde geliştirmeyi, ülkeler arası dostluğu güçlendirmeyi, oyunu uluslararası alanda tanıtmayı ve Asya’nın en başarılı sporcularını belirlemeyi amaçlayan uluslararası bir organizasyon niteliği taşıyor. Etkinlik aynı zamanda Türk dünyasının geleneksel zeka oyunlarını yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Başkan Murat Ercan'ın Açıklaması

Başkan Murat Ercan, turnuvanın Sincan’daki sporseverlere unutulmaz anlar yaşattığını belirterek, "Hamleler yapıldı, zihinler yarıştı. Belediyemiz, Sincan Kaymakamlığı ve Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla hayata geçirilen Türk Dünyası Zeka Oyunları Turnuvası ve Asya Şampiyonası; Sincan’da unutulmaz anlara sahne oldu. Zekanın, emeğin ve iş birliğinin buluştuğu bu güzel organizasyonda bizimle olan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

