Asmin Çabas'a Cizre'de Coşkulu Karşılama — U17 Avrupa Gümüşü

Asmin Çabas'a Cizre'de Coşkulu Karşılama

Almanya’nın Berlin şehrinde 10-17 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen U17 Avrupa Boks Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Cizreli milli sporcu Asmin Çabas, 48 kiloda gösterdiği performansla Avrupa 2.'si oldu.

Şampiyona sonrası Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na inen milli sporcu, antrenör ve eski milli boksör Rıdvan Budak, Cizre Spor Lisesi Müdürü Ahmet Oktay, ailesi ve okul arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılandı. Genç sporcu karşılama sırasında duygusal anlar yaşadı ve sevinç gözyaşları içinde ailesine sarıldı.

Asmin Çabas'ın açıklamaları

Okul bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli sporcu Asmin Çabas, "Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen U17 Avrupa Boks Şampiyonası’na katıldım. 48 kiloda dövüşerek ülkemizi temsil ettim. Hedefim şampiyonluktu ancak ikincilik nasip oldu. Bu da güzel, gurur verici bir sonuç. Müsabakalar benim için heyecanlı olduğu kadar, psikolojik ve fiziksel olarak da çok zor geçti" dedi.

Havalimanındaki karşılama töreninin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Çabas, "Ailemi orada görmek ve bu güzel duyguyu onlara yaşatmak benim için çok gurur vericiydi. Bu benim için bir başlangıçtı. Önümüz açık, inşallah daha iyi derecelerle Avrupa Şampiyonlukları, Dünya Şampiyonlukları elde edeceğim" şeklinde konuştu.

Okul yönetimi ve antrenörün değerlendirmesi

Ahmet Oktay şunları söyledi: "Önümüzdeki müsabakalarda daha büyük başarılar yakalayacağımızı düşünüyorum. Bu başarı, Asmin için yolun başlangıcıdır. Nasip olursa Asmin, ablaları Nurselen ve Pınar gibi daha büyük başarılar yakalayacaktır. Bu başarıyı yakalayacağını düşünüyorduk ve umuyorduk. Bu başarının gelmesi bizleri, Cizre Spor Lisesi ailesini çok mutlu etmiştir. Umarım diğer öğrenci arkadaşlarına da örnek olur ve başarıları daim olur".

Rıdvan Budak, Cizre Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve eski milli boksör olarak şunları ifade etti: "Çünkü Asmin daha 15 yaşında. Seneye de yıldızlar kategorisinde yarışacak. Bizim için iyi bir derece, belki de hayırlısı buymuş. Şampiyon olsaydı belki daha az çalışacaktı ancak şimdi şampiyon olmak için daha fazla çalışacak. Sadece Avrupa şampiyonluğu değil, seneye dünya şampiyonluğuna da hazırlanacak. Öncelikle Türkiye şampiyonu olması lazım. Türkiye şampiyonu olduktan sonra hazırlıklarımız Avrupa ve Dünya Şampiyonası’na yönelik olacak. Asmin sabah akşam antrenman yaparak turnuvaya hazırlandı. Milli takım öncesi Cizre’de çok çalıştı ve milli takım kampında da bu çalışmalarına devam etti. Bu çalışmaların meyvesini de gümüş madalya olarak aldık, çok mutluyuz. Asmin’i ileride olimpiyatlarda göreceğiz inşallah. En büyük hedefimiz de Olimpiyat şampiyonluğu, tabii ki bunun için biraz daha çalışması gerekiyor" diye konuştu.

