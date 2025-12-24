DOLAR
Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor 0-0 Fethiyespor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Boluspor ile Fethiyespor 0-0 berabere kaldı. Hakemler, kadrolar ve sarı kartlar açıklandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:35
Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor 0 - 0 Fethiyespor

Maç Özeti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta karşılaşmasında Boluspor, sahasında konuk ettiği Fethiyespor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma 0-0 sonuçlanırken takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Hakemler: Fatih Tokail, Arif Dilmeç, Kemal Mavi

Kadro ve Değişiklikler

Boluspor: İsmail Pakol, Arda Tuğra Saygı, Atay Akgün (Emir Han Çor dk. 59), Kaan Talha Çetin, Burak Topçu (Mustafa Yerlikaya dk. 75), Can Arda Yılmaz, Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı, Muhammed Bedirhan Açıkgöz (Emre Soykan dk. 83), Berke Yılmaz, Deniz Yıldız (Ensar Akbulut dk. 83). Yedekler: Eren Gökgöz, Oğuz Öztürk, Türker Dırdıroğlu, Emre Soykan. Teknik Direktör: Gökhan İpek

Fethiyespor: Arda Akbulut, Şahan Akyüz, Oğuz Yılmaz, Sabri Gülay, Berkay Değirmencioğlu, Uğur Ayhan, Cihan Kazan, Serkan Yıldız, Kerem Pala, Berat Satır, Arda Yakup Yılmaz (Yusuf Efe Çağlar dk. 72). Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Ahmet Akkaş, Selim Kemence, Ömer Faruk Kadimli. Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Sarı Kartlar

Boluspor: Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI A GRUBU İLK HAFTA MAÇINDA BOLUSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI FETHİYESPOR İLE 0-0 BERABERE KALDI.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

