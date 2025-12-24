Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor 0 - 0 Fethiyespor
Maç Özeti
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta karşılaşmasında Boluspor, sahasında konuk ettiği Fethiyespor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma 0-0 sonuçlanırken takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.
Hakemler: Fatih Tokail, Arif Dilmeç, Kemal Mavi
Kadro ve Değişiklikler
Boluspor: İsmail Pakol, Arda Tuğra Saygı, Atay Akgün (Emir Han Çor dk. 59), Kaan Talha Çetin, Burak Topçu (Mustafa Yerlikaya dk. 75), Can Arda Yılmaz, Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı, Muhammed Bedirhan Açıkgöz (Emre Soykan dk. 83), Berke Yılmaz, Deniz Yıldız (Ensar Akbulut dk. 83). Yedekler: Eren Gökgöz, Oğuz Öztürk, Türker Dırdıroğlu, Emre Soykan. Teknik Direktör: Gökhan İpek
Fethiyespor: Arda Akbulut, Şahan Akyüz, Oğuz Yılmaz, Sabri Gülay, Berkay Değirmencioğlu, Uğur Ayhan, Cihan Kazan, Serkan Yıldız, Kerem Pala, Berat Satır, Arda Yakup Yılmaz (Yusuf Efe Çağlar dk. 72). Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Ahmet Akkaş, Selim Kemence, Ömer Faruk Kadimli. Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Sarı Kartlar
Boluspor: Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı
