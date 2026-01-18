Eczacıbaşı Dynavit Derbide V. Bank’ı 3-1 Yendi

Eczacıbaşı Dynavit derbide V. Bank’ı 3-1 mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi 16. haftasında oynanan derbide Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda V. Bank karşısında zorlu bir mücadele sonunda 3-1 galip geldi. Setler 25-18, 24-26, 25-20 ve 25-18 olarak sonuçlandı ve maç toplam 114 dakika sürdü.

Maç Detayları

Salon: V. Bank Voleybol Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

Setler: 18-25, 26-24, 20-25, 18-25

Süre: 114 dakika (24, 32, 28, 30)

Takım Kadroları

V. Bank: Dangubic, Deniz, Cansu, Markova, Zehra, Boskovic, Aylin (L), Cazaute, Sıla, Derya, Ayça (L), Ogbogu

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar, Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Boden, Aybüke (L), Dilay, Maglio, Meliha

