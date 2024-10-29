29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Mesajlar Paylaşıldı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray spor kulüpleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Beşiktaş'ın Kutlama Mesajı

Siyah-beyazlı kulüp, resmi internet sitesinde şu ifadelere yer verdi: "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Beşiktaş, milli mücadelede bağımsızlık için mücadele edenlerin mirasını yaşatmak için çalışmaya devam edecektir. Cumhuriyetimiz, ilelebet payidar kalacaktır. Büyük Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

Fenerbahçe'nin Mesajı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise,

Galatasaray'ın Kutlama Mesajı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde geçen ifadeler şöyle: "Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Yaşasın Cumhuriyet!"

Bu anlamlı mesajlarla birlikte spor kulüpleri, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkma ve milli birlik bilincine vurgu yaptı.