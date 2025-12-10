DOLAR
Antalya Sağlıkspor, 24. 'Sağlık için Sahadayız' Turnuvası'nın Şampiyonu

Antalya Sağlıkspor, Kepez Spor Tesisleri'nde oynanan finalde SGK Antalya İl Müdürlüğü'nü 11-2 yenerek 24. 'Sağlık için Sahadayız' Futbol Turnuvası'nı kazandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:58
Antalya Sağlıkspor, 24. 'Sağlık için Sahadayız' Turnuvası'nın Şampiyonu

Antalya Sağlıkspor 24. Geleneksel Turnuva Şampiyonu

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24. "Sağlık için Sahadayız" Geleneksel Futbol Turnuvası, final müsabakasıyla sona erdi. Turnuva, renkli anlara sahne oldu ve sağlık çalışanlarının birlikteliğini pekiştirdi.

Finalde farklı skor: 11-2

Kepez Spor Tesisleri 1 No’lu Saha'da oynanan finalde Antalya Sağlıkspor, rakibi SGK Antalya İl Müdürlüğü takımını 11-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvanın ikincisi SGK Antalya İl Müdürlüğü olurken, üçüncülük maçını Eczacılar Odası takımı kazanarak turnuvayı üçüncü tamamladı. Üçüncülük karşılaşmasında Eczacılar Odası, Şehir Hastanesi Pre Ex takımını 4-3 yenmişti.

Farkındalık ve Acil Sağlık Haftası vurgusu

Final öncesinde tüm sporcular ve yetkililer, 1-7 Aralık Acil Sağlık Haftası kapsamında sahaya "Kalp Durduğunda Siz Durmayın, OED Cihazı Kullanın" pankartıyla çıkarak acil sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekti.

Hakem ve ödül töreni

Karşılaşmayı FIFA kokartlı eski hakem Metin Suyabakan yönetti. Şampiyon takım Antalya Sağlıkspor'un kupa ve madalyalarını Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan verdi. Özkan, turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ederek sağlıklı yaşam için sporun önemine vurgu yaptı.

Turnuva ikincisi SGK Antalya İl Müdürlüğü takımının ödülleri, SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver tarafından verildi. Turnuva üçüncüsü Eczacılar Odası takımının kupa ve madalyalarını ise Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Sadettin Güzel takdim etti.

Özel ödüller ve plaket takdimi

Turnuvada verilen ödüller şu şekilde belirlendi: En Centilmen Takım: Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Destekspor; En Centilmen Futbolcu: Kadir Divarcı; Gol Kralı: Fevzi Çetinkaya; En İyi Kaleci: Mehmet Çarkçı.

Organizasyona katkı sağlayan kişi ve kurumlara turnuva anısına plaketler takdim edildi.

