3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda Berkay Karakurt ve Yılmaz Özcan Fırtınası

3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda Öne Çıkanlar

Üçüncü etap yarışmaları Ankara'da gerçekleştirilen 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası, büyük bir rekabet ve heyecanla tamamlandı. Bu etapta Berkay Karakurt zafere ulaşırken, genel klasmanın da sahibi Yılmaz Özcan oldu.

Berkay Karakurt, 3. Etabı Kazandı

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun düzenlediği şampiyonanın üçüncü etap finalinde Berkay Karakurt, Gölbaşı tesisleri'nde Gökhan Salman ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen finalde Karakurt, rakibini 40-37 mağlup ederek üçüncü etap birincisi olmayı başardı. Bu etapta Gökhan Salman ikinci olurken, Mübin İsli ve Ufuk Kapusız üçüncülüğü paylaştı.

Genel Klasman Şampiyonu Yılmaz Özcan

Üç etaplık mücadele sonrasında genel klasmanda en iyi performansı sergileyen Yılmaz Özcan, şampiyonluğa ulaştı. Özcan’ın ardından Ufuk Kapusız ikinci, Berkay Karakurt üçüncü ve Tayfun Taşdemir dördüncü sırada yer aldı. Bu dört sporcu, 2025 yılı milli takımını oluşturacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası üçüncü etap erkekler A kategorisi müsabakaları Ankara'da yapıldı. Berkay Karakurt, finalde rakibini 40-37 mağlup ederek üçüncü etap birincisi oldu. Üçüncü etapta Gökhan Salman ikinci, Mübin İsli ve Ufuk Kapusız ise üçüncü sırayı aldı. Üç etap sonunda genel klasmanda şampiyonluğa Yılmaz Özcan ulaştı. Genel klasmanda Ufuk Kapusız ikinci, Berkay Karakurt üçüncü ve Tayfun Taşdemir dördüncü oldu. 3 bant bilardo 2025 yılı milli takımı, bu dört sporcudan oluştu.

3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası üçüncü etap erkekler A kategorisi müsabakaları Ankara'da yapıldı. Berkay Karakurt, finalde rakibini 40-37 mağlup ederek üçüncü etap birincisi oldu. Üçüncü etapta Gökhan Salman ikinci, Mübin İsli ve Ufuk Kapusız ise üçüncü sırayı aldı. Üç etap sonunda genel klasmanda şampiyonluğa Yılmaz Özcan ulaştı. Genel klasmanda Ufuk Kapusız ikinci, Berkay Karakurt üçüncü ve Tayfun Taşdemir dördüncü oldu. 3 bant bilardo 2025 yılı milli takımı, bu dört sporcudan oluştu.