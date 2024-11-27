DOLAR
34,63 -0,02%
EURO
36,46 -0,21%
ALTIN
2.948,82 -0,63%
BITCOIN
3.231.776,82 -1,99%

3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda Berkay Karakurt ve Yılmaz Özcan Fırtınası

3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda Berkay Karakurt üçüncü etap birincisi, Yılmaz Özcan ise genel klasman şampiyonu oldu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:15
3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda Berkay Karakurt ve Yılmaz Özcan Fırtınası

3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda Öne Çıkanlar

Üçüncü etap yarışmaları Ankara'da gerçekleştirilen 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası, büyük bir rekabet ve heyecanla tamamlandı. Bu etapta Berkay Karakurt zafere ulaşırken, genel klasmanın da sahibi Yılmaz Özcan oldu.

Berkay Karakurt, 3. Etabı Kazandı

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun düzenlediği şampiyonanın üçüncü etap finalinde Berkay Karakurt, Gölbaşı tesisleri'nde Gökhan Salman ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen finalde Karakurt, rakibini 40-37 mağlup ederek üçüncü etap birincisi olmayı başardı. Bu etapta Gökhan Salman ikinci olurken, Mübin İsli ve Ufuk Kapusız üçüncülüğü paylaştı.

Genel Klasman Şampiyonu Yılmaz Özcan

Üç etaplık mücadele sonrasında genel klasmanda en iyi performansı sergileyen Yılmaz Özcan, şampiyonluğa ulaştı. Özcan’ın ardından Ufuk Kapusız ikinci, Berkay Karakurt üçüncü ve Tayfun Taşdemir dördüncü sırada yer aldı. Bu dört sporcu, 2025 yılı milli takımını oluşturacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası üçüncü etap erkekler A kategorisi müsabakaları Ankara'da...

3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası üçüncü etap erkekler A kategorisi müsabakaları Ankara'da yapıldı. Berkay Karakurt, finalde rakibini 40-37 mağlup ederek üçüncü etap birincisi oldu. Üçüncü etapta Gökhan Salman ikinci, Mübin İsli ve Ufuk Kapusız ise üçüncü sırayı aldı. Üç etap sonunda genel klasmanda şampiyonluğa Yılmaz Özcan ulaştı. Genel klasmanda Ufuk Kapusız ikinci, Berkay Karakurt üçüncü ve Tayfun Taşdemir dördüncü oldu. 3 bant bilardo 2025 yılı milli takımı, bu dört sporcudan oluştu.

3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası üçüncü etap erkekler A kategorisi müsabakaları Ankara'da...

3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası üçüncü etap erkekler A kategorisi müsabakaları Ankara'da yapıldı. Berkay Karakurt, finalde rakibini 40-37 mağlup ederek üçüncü etap birincisi oldu. Üçüncü etapta Gökhan Salman ikinci, Mübin İsli ve Ufuk Kapusız ise üçüncü sırayı aldı. Üç etap sonunda genel klasmanda şampiyonluğa Yılmaz Özcan ulaştı. Genel klasmanda Ufuk Kapusız ikinci, Berkay Karakurt üçüncü ve Tayfun Taşdemir dördüncü oldu. 3 bant bilardo 2025 yılı milli takımı, bu dört sporcudan oluştu.

İLGİLİ HABERLER

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yusuf Şeref Güven, İki Yılda Ampute Milli Takım Formasını Giydi
2
Alperen Şengün'den Tarihi Triple-Double; Houston Uzatmada Kazandı
3
Galatasaray, AZ Alkmaar ile Tarih Yazıyor: İkinci Hollanda Temsiliyle Karşılaşacak
4
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Tarihinde İlk Kez Avrupa Şampiyonası'nda!
5
Galatasaray, Avrupa'da 323. Maçına Çıkıyor
6
Fenerbahçe, Avrupa'nın Kristal Merkezi Prag'da Slavia ile Karşılaşıyor
7
Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile 249. Avrupa Maçını Oynayacak

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!