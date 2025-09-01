3. Türk Dünyası Üniversite Oyunları Kırgızistan'da

Türkiye 55 kişilik kafileyle, 46 sporcu ile katılıyor

4-9 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'ın Çolpon Ata kentinde düzenlenecek 3. Türk Dünyası Üniversite Oyunları'na Türkiye, 55 kişilik bir kafile ile katılacak.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) açıklamasına göre organizasyonda Türkiye'yi 46 sporcu temsil edecek. Sporcular, güreş, futsal, judo, satranç ve masa tenisi branşlarında mücadele edecek.

TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen oyunların Türk dünyası gençliği için önemine dikkati çekti. Türkmen'in açıklaması şöyle: Türk Dünyası Üniversite Oyunları'na bu yıl üçüncü kez katılıyoruz. Bu, organizasyonun uzun yıllar devam edeceğinin ve köklü bir geleneğe dönüşeceğinin en büyük göstergesidir. Türk Dünyası Gençliği, ortak geleceğimizin en güçlü teminatıdır. Oyunlara 55 kişilik bir kafile ile katılıyoruz. Sporcularımız güreş, futsal, judo, satranç ve masa tenisi branşlarında mücadele edecek. Bu güçlü katılım üniversite sporlarımızın geldiği seviyeyi ve Türk gençliğinin spordaki kararlılığını gösteriyor.

Organizasyonun Türk gençlerinin kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendireceği vurgulandı.