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34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası İstanbul'da Gerçekleşti

İstanbul'da düzenlenen 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası, 38 ülkeden 4 bin 29 sporcu ile büyük bir katılım sağladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 14:37
34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası İstanbul'da Gerçekleşti

34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası İstanbul'da Gerçekleşti

34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası, İstanbul'da düzenlendi. Türkiye Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ataköy Atletizm Spor Salonu'nda gerçekleştirilen bu büyük organizasyonda 38 ülkeden 4 bin 29 sporcu madalya için mücadele etti.

Müsabakalar ve Madalyalar

Eş zamanlı olarak düzenlenen 12 tatami üzerindeki müsabakalar sonucunda, farklı kategorilerde toplam 447 madalya sahiplerini buldu. Turnuvanın zirvesinde yer alan ülkeler ve aldıkları madalyalar ise şu şekilde sıralandı:

  • 1. Türkiye: 110 altın, 103 gümüş, 177 bronz
  • 2. Kazakistan: 2 altın, 5 gümüş, 10 bronz
  • 3. Azerbaycan: 2 altın, 3 gümüş, 1 bronz

Bu yılki turnuva, karate sporuna olan ilgiyi bir kez daha artırarak, uluslararası arenada Türk sporunu ön plana çıkardı.

34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası, İstanbul'da düzenlendi. İstanbul Ataköy Atletizm Spor...

34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası, İstanbul'da düzenlendi. İstanbul Ataköy Atletizm Spor Salonu'ndaki turnuvada 38 ülkeden 4 bin 29 sporcu madalya mücadelesi verdi. Eş zamanlı 12 tatami üzerindeki müsabakaların ardından farklı kategorilerde 447 madalya sahibini buldu.

34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası, İstanbul'da düzenlendi. İstanbul Ataköy Atletizm Spor...

34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası, İstanbul'da düzenlendi. İstanbul Ataköy Atletizm Spor Salonu'ndaki turnuvada 38 ülkeden 4 bin 29 sporcu madalya mücadelesi verdi. Eş zamanlı 12 tatami üzerindeki müsabakaların ardından farklı kategorilerde 447 madalya sahibini buldu.

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