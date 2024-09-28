37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Heyecanı

37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Yaklaşıyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, lig ikincisi ve Türkiye Kupası finalisti Anadolu Efes ile 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda yarın mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma, İstanbul’daki Basketbol Gelişim Merkezi’nde saat 18.00’de başlayacak ve taraftarlar TRT Spor ekranlarından maçı canlı olarak izleyebilecek. Geçen sene yaşanan Kahramanmaraş depremleri nedeniyle yapılamayan bu organizasyon, 1 yıllık aranın ardından tekrar başlayacak.

Geçmiş Randevular

Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda şimdiye dek 9 kez karşı karşıya geldi. Bu finallerin 5’ini Anadolu Efes kazanırken, Fenerbahçe ise 3 kez gülen taraf oldu. Anadolu Efes, 2008-2009, 2009-2010, 2017-2018, 2018-2019 ve 2021-2022 sezonlarında bu kupayı kazandı. Fenerbahçe ise 1993-1994, 2006-2007 ve 2015-2016 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşadı.

Anadolu Efes'in Rekorları

Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13 kez kazanarak en çok şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduruyor. 2011-2012 sezonunda ismini değiştiren bu takım, önceden Efes Pilsen olarak 8 kez kupa sevinci yaşadı. Son olarak 2021-2022 sezonunda yeniden kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin Başarıları

Fenerbahçe, 7 kezle bu kupada en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci takım konumunda. İlk kez 1989-1990 sezonunda Galatasaray’ı yenerek bu kupayı kazandılar ve sonrasında 2006-2007, 2012-2013, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında da şampiyonlukları ile adlarından söz ettirdiler.

Tarihi Şampiyonlar Listesi

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın şampiyonları ve finaldeki rakipleri ise şu şekildedir:

1984-1985: Galatasaray – Fenerbahçe

1985-1986: Efes Pilsen – Galatasaray

1989-1990: Fenerbahçe – Galatasaray

1990-1991: Fenerbahçe – TOFAŞ SAS

Son Şampiyon (2021-2022): Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko

Yarınki mücadeleyle birlikte basketbolseverler yine heyecan dolu anlara tanıklık edecek.