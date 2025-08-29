4 Eylül Ankara'da: Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Mevzuatı ve Denetimleri Semineri

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Mevzuat ve Denetim Semineri

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Spor Kulüpler ve Spor Anonim Şirketler Mevzuatı ve Denetimlerine İlişkin Esaslar Semineri düzenlenecek. Seminer, kulüpler ile spor anonim şirketlerinin mevzuata uyumu ve denetime esas teşkil eden konulara odaklanacak.

Seminer Detayları

Seminer, 4 Eylül Perşembe günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Etkinlik, Bakanlık merkez bina konferans salonunda saat 10.30'da başlayacak.

Başkan ve İçerik

Seminere Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanı Kazım Mert Açıkgöz başkanlık edecek. Programda, spor kulüpleri ile spor anonim şirketlerinin denetimine ilişkin esaslar ve ilgili mevzuatın uygulanmasına yönelik bilgilendirmeler yer alacak.

Katılımcılar

Seminere, kulüp ve anonim şirketlerini temsilen hukuki ve mali iş ve işlemlerden sorumlu kişiler katılacak ve bu kişilere yönelik kapsamlı bilgilendirme yapılacak.