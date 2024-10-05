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41. Kocaeli Rallisi'nde heyecan dolu anlar

Petlas Seyirci Özel Etabı, 41. Kocaeli Rallisi'nde nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 21:27
41. Kocaeli Rallisi'nde heyecan dolu anlar

41. Kocaeli Rallisi'nde Petlas Seyirci Özel Etabı Gerçekleştirildi

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. etabı olan 41. Kocaeli Rallisi'nde, Petlas Seyirci Özel Etabı başarılı bir şekilde koşuldu. Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen etkinlikte 55 pilot, otomobillerinin hız ve performansıyla pistte adeta dans etti.

Mücadele Hız Kesmiyor

3,5 kilometrelik parkuru en hızlı sürede tamamlamak için yarışan pilotlar, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Buğra Banaz ve Gürol Onur Ahıskalı ikilisi, etabı 02:28.20 dakika ile tamamlayarak en iyi sürenin sahibi oldu. Onları, 02:30.40 dakikalık süre ile Volkan Işık ve Levent Gür ikilisi takip etti. Yarışta üçüncü en iyi süreyi ise Kerem Kazaz ve yardımcı pilotu Corentin Silvestre 02:30.70 dakikada elde etti.

Yarışlar Devam Ediyor

Heyecanın son bulmadığı ralli, yarın sona erecek olmasıyla birlikte otomobil tutkunlarını bir araya getirmeye ve hız dolu anlarla dolu bir gün sunmaya devam edecek.

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