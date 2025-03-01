Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 2-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'tan Önemli Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında, Beşiktaş, konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek puan tablosundaki yerini sağlamlaştırdı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 53. dakikasında Kayserispor, gole çok yaklaşmasına rağmen başarılı olamadı. Sol kanattan yapılan atakta Cardoso ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Nazon'un çaprazdan yaptığı şut, kaleci Mert Günok tarafından ayaklarıyla kurtarıldı.

60. dakikada hızlı bir korner atışı sonrası Joao Mario'dan aldığı pasla ceza sahasına giriş yapan Arroyo, topu yerden kale önüne çevirdi. Altıpas önünde Uduokhai'nin tamamlamak istediği meşin yuvarlak, kaleci Bilal Bayazıt tarafından son anda çıkarıldı.

Pensaltı ile Gelen Galibiyet

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Beşiktaş, penaltı kazandı. Ceza sahasında sol çaprazdan giren Muçi, son çizgiye yakın bir noktada Kartal Kayra Yılmaz'ın müdahalesiyle yere düşerken, hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi.

90+7. dakikada siyah-beyazlı ekip, farkı ikiye çıkardı. Penaltıda topun başına geçen Semih Kılıçsoy, meşin yuvarlağı kaleciden uzak bir köşeye göndererek durumu 2-0 yaptı.

Sonuç olarak, Beşiktaş karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.